Jamal Ben Saddik ging zaterdag op Glory 103 heftig knock-out door een zware levertrap van Levi Rigters. Een dag later reageert de kickbokser op het verlies en kondigt hij direct zijn terugkeer in de ring aan.

Ben Saddik en Rigters stonden zaterdagavond tegenover elkaar in de hoofdpartij van Glory 103. Een belangrijke gevecht in de top van de zwaargewichtdivisie, waar Rico Verhoeven nog altijd kampioen is. Hij versloeg Rigters nog in zijn op een na laatste titelgevecht, maar laatstgenoemde liet zien dat hij nog altijd een van de beste vechters in zijn gewichtsklasse is.

Rigters deelde een perfect geplaatste draaitrap uit die vol op de lever van Ben Saddik zat. The Goliath zakte in elkaar en de scheidsrechter begon met tellen. Ben Saddik kon niet verder en dus kreeg Rigters de overwinning waar hij naar op zoek was.

Terugkeer

Op zijn Instagram reageerde Ben Saddik op zijn verlies. "Bedankt voor alle support en ik wil Levi feliciteren met zijn overwinning. Na twee goede rondes ging ik naar de grond door een perfect uitgevoerde draaitrap op mijn lever. Dit gevecht in augustus kwam voor mij wat vroeg door de blessure aan mijn scheenbeen. Maar ik ben blij dat ik toch ben ingevallen en gevochten heb. Nu is mijn focus op oktober en ik kan niet wachten om terug te komen. Respect in verlies, honger naar de comeback."

Daarmee geeft Ben Saddik dus aan dat hij op het volgende Glory-evenement wederom de ring in zal gaan. Het is nog niet bekend tegen wie hij vecht, maar de Belgische Marokkaan wil graag terugkeren in oktober. Onder zijn post reageren ook een aantal collega-sporters en andere bekende mensen zoals Jan Jaap van der Wal (comedian), Justin Kluivert (voetballer), Donny Roelvink (influencer) en Rodney Sneijder (oud-voetballer en broer van Wesley Sneijder).