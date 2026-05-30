K-1-legende Sem Schilt vermoedt dat Rico Verhoeven tijdens de elfde ronde van zijn gevecht tegen Oleksandr Usyk zijn geduld verloor en daardoor de fout inging. Toen de Nederlander in Gizeh een stoot van de Oekraïner incasseerde en tegen het canvas ging, markeerde dat het begin van het einde. Schilt vindt dat de scheidsrechter de partij terecht heeft afgeblazen, maar niet de manier waarop hij dat heeft gedaan: "Wat er nu gebeurde, is niet eerlijk."

Volgens Schilt zal de strategie die Verhoeven tegen Usyk hanteerde waarschijnlijk niet vaker dan deze ene keer werken tijdens een bokspartij. "Je kunt wel druk zetten, maar het gaat om punten maken en om de clean shots, de mooie slagen." Iets dat Verhoeven volgens de Groninger niet deed: "mooi vechten deed hij niet, maar dit was zijn strategie en voor deze keer denk ik dat hij het gewoon heeft geflikt."

Geduld verloren

"Ik denk wel dat hij in de elfde ronde het geduld heeft verloren", vervolgt Schilt. "Dat denk ik omdat hij zichzelf in een interview na die partij dombo noemde. Toen dacht ik: ja, je hebt het zelf ook door. Tegen het eind van de elfde ronde was er een druk, van: hé, wie staat er eigenlijk voor? Op televisie leek het alsof Verhoeven dik voorstond, maar op de scorecards was dat niet het geval."

"Zijn hoek zal de echte score waarschijnlijk ook wel beter in de gaten gehouden hebben dan wij als leek", gaat Schilt verder. "Dus ik denk dat er druk was en hij daardoor toch de fout maakte om naar voren te willen. Ja, toen liep hij er een keer op. Dat was zonde."

'Partij terecht gestopt'

De viervoudig K-1-winnaar is van mening dat de partij terecht vroegtijdig gestopt is. "Niet op die manier, maar ik denk dat wanneer de scheidsrechter direct had uitgeteld, de partij klaar zou zijn geweest. Dan was ook die hele discussie er niet."

"Zijn bitje was eruit geslagen of uitgespuugd, dat maakt niet uit. Toen telde de scheidsrechter tot acht, maar in principe had hij hem ook al kunnen afzwaaien op dat moment", beargumenteerd Schilt. "Dan had ik het eerlijk gevonden, maar wat nu gebeurde is niet eerlijk."

