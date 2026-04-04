Bokser Derek Chisora is maar liefst 18 kilogram zwaarder dan Deontay Wilder voor hun titanenstrijd in het zwaargewicht zaterdagavond. De weegschaal gaf een recordgewicht aan voor de Britse vechter. Tijdens de officiële weging op vrijdag in York Hall tikte Chisora 120,9 kg aan, zijn hoogste gewicht ooit. Ter vergelijking: Wilder woog 102,7 kg, wat een opvallend verschil is tussen de twee.

Chisora's vorige recordgewicht was 117,9 kg voor zijn gevecht tegen Tyson Fury in 2022. De twee boksers stonden voor de laatste keer oog in oog voor de wedstrijd, maar de spanning ontbrak, aangezien ze door de jaren heen een goede vriendschap hebben opgebouwd.

Toch beloofden beiden de beleefdheden opzij te zetten en de wedstrijd met een keiharde knock-out te beëindigen. Voor Chisora wordt dit zijn 50e en laatste gevecht in zijn carrière. Hij benadrukt dat hij zelfs bij winst met pensioen gaat.

Wilder vertelde ESPN deze week dat zijn zelfvertrouwen torenhoog is en dat hij wil bewijzen dat hij nog steeds de knock-outs kan uitdelen die hem eerder in zijn carrière de WBC-titel opleverden. De Amerikaan verloor vier van zijn laatste zes gevechten.

'Deze wordt waanzinnig emotioneel'

Chisora verwacht een emotionele avond en geeft toe dat hij waarschijnlijk zal huilen tijdens zijn opkomst naar de ring in The O2 Arena. “Man, dit is prachtig,” zei Chisora tegen ESPN. “Ik zal de hele dag de Britse vlag zwaaien. Ik laat mijn jongens de O2 Arena volhangen met vlaggen... De kleuren omhoog. Het wordt emotioneel. Heel emotioneel. De 49e partij was al erg emotioneel... Deze wordt waanzinnig emotioneel.”

'Ik bid alleen dat niemand excuses zoekt'

Op de persconferentie van donderdag kondigde de Brit aan dat hij zijn tegenstander vanaf de eerste gong onder druk zal zetten. “Hij heeft enorme kracht, maar ik begin zo snel dat deze wedstrijd geen 12 ronden zal duren. Ik weet welke energie ik nodig heb. Ik heb die waanzinnige energie nodig. Ik heb oorlog en pijn nodig. Ik zal deze man overal raken. Ik bid alleen dat niemand excuses zoekt", verklaarde Chisora.

Wilder vs. Chisora

Wilder vs. Chisora is zaterdagavond 4 april vanaf 20.00 uur Nederlandse tijd en wordt live uitgezonden via pay-per-view op DAZN.