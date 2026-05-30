Gradus Kraus en zijn partner Donna verwelkomden zaterdag hun tweede kindje: zoon Albert, die dezelfde naam draagt als de vader van de bokssensatie. In gesprek met Sportnieuws.nl vertelt kickboksicoon en opa Albert Kraus wat het bijzondere moment met hem deed.

Albert werd 's nachts op de hoogte gesteld door zijn zoon dat hij en zijn partner naar het ziekenhuis zouden vertrekken. Toen gingen direct alle alarmbellen af bij de kickbokslegende. "Ik werd rond vier uur wakker en toevallig stuurde Gradus mij precies toen een berichtje dat ze naar het ziekenhuis gingen, want ze (Donna, partner Kraus, red.) was vandaag uitgerekend, dus ik heb niet meer verder kunnen slapen en enkele uren later is hij geboren", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Zelf zal de Brabander nog even moeten wachten voordat hij zijn eerste kleinzoon in zijn armen kan sluiten. Momenteel verblijft hij in het buitenland voor een vechtsportevenement. Wanneer de verslaggever hem voorlegt dat zijn kleinzoon 'een mooie naam' heeft, moet hij lachen. "Ja, Albert", reageert hij met een grote glimlach.

'Zullen hem altijd steunen'

Met zo'n naam en zo'n familie, is het haast ondenkbaar dat de jonge telg later furore zal maken als (kick)bokser. Maar Albert senior blijft daar nuchter over. "Dat moet nog blijken natuurlijk. Het zou mooi zijn voor mij en voor Gradus als dat gaat gebeuren, maar we zullen hem supporten met alles wat hij zal gaan doen. We zullen hem in ieder geval altijd steunen."

"Ik kan niet wachten tot ik terugben in Nederland", besluit opa Albert. Zijn zoon Gradus bokste onlangs zijn tweede profpartij in Nederland, nadat hij eerder vooral veel in Engeland in actie kwam. Tijdens Boxing Gladiators in Rotterdam liet hij zoals gewoonlijk zijn wedstrijd niet lang duren. De Britse Theo Brooks arriveerde ongeslagen in Rotterdam na vijf overwinningen op rij. Maar Kraus sloeg zijn tegenstander in de eerste ronde twee keer neer. Brooks gaf op in de tweede ronde, nadat hij weer een serie klappen moest incasseren. Al bleek de Nederlander achteraf na door één van die klappen wel zijn hand te hebben gebroken.

