Bokskampioen Floyd Mayweather maakt bijnaam Money waar en geeft daklozen 30.000 dollar

Floyd Mayweather (47) heeft als bijnaam Money. De Amerikaanse oud-bokser is dol op poen, wat goed uitkomt, want hij heeft in zijn loopbaan bakken van dat spul bij elkaar gemept. Maar zo af en toe is de ongeslagen kampioen ook vrijgevig.

Volgens TMZ heeft Mayweather tijdens een wandeling in Los Angeles zeer gul geld gegeven aan een groepje daklozen. Money wandelde van het hotel Ritz-Carlton naar de Crypto.com Arena om naar de NBA play-offs te kijken, toen het vechticoon zag dat er mensen in nood waren. Hij tastte in zijn zakken en haalde 30.000 dollar tevoorschijn. Geen idee waarom hij rondloopt met zoveel cash, trouwens.

Dakloos

Een van de daklozen sprak met TMZ, maar hij of zij wilde niets kwijt over zijn identiteit, aangezien hij zich dan niet meer veilig zou voelen op straat. "Ik wil mijn gezicht niet laten zien", aldus die persoon. "We willen niet worden beroofd. We gaan nu een motel zoeken."

Politie

De site The Root heeft twijfels over het verhaal. Rondom het hotel Ritz-Carlton zijn normaliter geen daklozen te zien, want de politie houdt ze daar weg, zodat toeristen daarmee niet worden geconfronteerd. "Misschien was dit momentje een toneelstukje dat vooraf was gepland. Misschien is het wel echt zo gebeurd. Wat belangrijk is, is dat deze mensen, die veel pech hebben in hun leven, gelukkig wat hulp kregen."