De Nederlandse bokssensatie Gradus Kraus, zoon van oud-vechter Albert Kraus, heeft afgelopen weekend Theo Brooks geen kans gegeven. De Brit ging onderuit en stelde na zijn nederlaag dat de Brabantse bokser harder slaat dan een trein. Maar ook die trein kan barstjes krijgen, zo bleek later. Kraus heeft namelijk zijn linkerhand gebroken.

Brooks arriveerde ongeslagen in Rotterdam na vijf overwinningen op rij. Maar Kraus sloeg zijn tegenstander in de eerste ronde twee keer neer. Brooks gaf op in de tweede ronde, nadat hij weer een serie klappen moest incasseren.

Dat Kraus zich bepaald niet inhield, wat hij sowieso nooit doet gezien zijn reeks knock outs, blijkt wel uit een blessure die hij opliep tegen Brooks. Brabants Dagblad schrijft dat Kraus kampt met een gebroken hand. Dat lijkt al in de eerste ronde te zijn gebeurd, terwijl Kraus daarna dus ook nog een nieuwe ronde aanging met de kwaal.

'Niet goed'

Kraus zegt: "Ik voelde meteen al dat het niet goed zat met mijn hand, het kwam gewoon door een stoot. Ik had heel veel pijn, maar dat moet je op zo’n moment niet laten merken. Niet toegeven én op je tanden bijten." Het betrof zijn linkerhand, wat hij oploste door dan maar vooral uit te delen met zijn rechter. Vervolgens verzweeg hij tegen iedereen dat hij al aanvoelde dat er iets flink mis was gegaan met zijn linker.

Inmiddels is hij wel bereid om voluit te vertellen over de kwetsuur. "Ik zag dat de knokkel van mijn ringvinger naar beneden was gezakt, naar weet ik veel waarheen, haha. We zijn meteen naar het ziekenhuis gegaan, daar hebben ze het zo goed als mogelijk rechtgezet", zegt Kraus.

Baby

Maandag kon hij vanwege de situatie niet voluit trainen. Kraus geeft aan dat hij hoopt eind juni weer te kunnen vechten. Daarnaast staat zijn vrouw op het punt te bevallen van hun tweede kind. "Ik hoop dat ik gips met klittenband kan krijgen: zodat ik het af en toe af kan doen. Niet om misbruik van te maken, maar als ik ga hardlopen, zweet ik toch", aldus Kraus.

De 24-jarige Kraus debuteerde twee jaar geleden als prof en veroverde in november de Europese titel in het lichtzwaargewicht bij de internationale boksbond IBF. Hij prolongeerde zijn titel met een zege op Brooks. Kraus heeft nu al zijn elf wedstrijden overtuigend gewonnen, waarvan tien op knock-out. De Brabander is de zoon van oud-kickbokser Albert Kraus.

