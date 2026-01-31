Gradus Kraus heeft ook de harten van Engeland veroverd. De Nederlandse bokser liet zich in het boksland bij uitstek van zijn beste kant zien. Niet alleen versloeg hij zijn tegenstander overtuigend na nauwelijks twee ronden met een misselijkmakende knockout, ook zijn opkomst met dochtertje Giana ging weer viraal.

De Nederlandse bokser Gradus Kraus rekende op een boksgala in Londen in twee ronden af met Boris Crighton. Op het evenement van organisator Boxxer in de Copper Box Arena had Kraus direct de overhand. In de slotseconden van de eerste ronde dwong Kraus zijn Britse tegenstander al acht seconden op zijn knieën. Met nog een minuut op de klok in de tweede ronde sloeg hij Crighton knock-out. Met een perfect geplaatste body shot ging de Brit naar de grond. Hoewel hij nog wel overeind kwam en verder leek te kunnen, gebaarde de scheids dat de partij al klaar was.

𝐓𝐇𝐀𝐓 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑 😳



Gradus Kraus ends the fight in the 2nd round with a NASTY body shot 🤢 THE POWER IS NO JOKE 💥#TheWorldAwaits | Now | DAZN | BBC Two & iPlayer | Copper Box Arena pic.twitter.com/AnSqZQGkha — BOXXER (@boxxer) January 31, 2026

Weer lieve opkomst met dochtertje Giana

De 24-jarige Kraus baart naast zijn prestaties in de ring opzien met zijn karakteristieke opkomstdansjes samen met zijn dochtertje. In november werd de man uit Oss Europees kampioen. Hij is de zoon van oud-kickbokser Albert Kraus. "Ik ben blij dat ik hier mag vechten", zei Kraus in een korte reactie live op de BBC. Met het bekende liedje Crank That van Soulja Boy kreeg hij het publiek op zijn hand. Ook in Engeland hebben ze dus weer kennisgemaakt met de Kraus-familie. De jonge Gradus is nu 10 partijen zonder nederlaag.

𝗖𝗥𝗔𝗡𝗞 𝗧𝗛𝗔𝗧 𝗦𝗢𝗨𝗟𝗝𝗔 𝗕𝗢𝗬! 🔥



An entrance to remember by Gradus Kraus for tonight's co-main event 🍿#TheWorldAwaits | Now | DAZN | BBC Two & iPlayer | Copper Box Arena pic.twitter.com/ckab4mpQKc — BOXXER (@boxxer) January 31, 2026

'De most exiting bokser van de hele divisie'

De organisatie was onder de indruk van Kraus in de ring, zeker tegen een tegenstander van formaat als Crighton. "Niemand doet zoiets tegen Boris, niemand", zei Boxxer-oprichter Ben Shalom direct na afloop. "Hij heeft ervan genoten en geniet gewoon tijdens al zijn partijen. Hij is een fenomenaal talent. Dit is de most exiting bokser van de hele divisie. Hier gaan we nog lang van genieten."