Boxing Influencers kondigt nieuw toernooi aan met drie partijen op één avond: prijzenpot van 100.000 euro

Boxing Influencers heeft een gloednieuw format gelanceerd. De boksorganisatie waarin bekende Nederlanders het tegen elkaar opnemen houdt op 15 juni een achtmanstoernooi met een prijzenpot van 100.000 euro.

Op zondag 15 juni zijn er dus acht vechters die zich in dezelfde gewichtsklasse aan elkaar zullen meten. Alle atleten vechten eerst een kwartfinale, wordt die gewonnen dan wacht een halve finale en vervolgens de ultieme eindstrijd. Alle partijen worden op dezelfde avond afgewerkt. De winnaar van het toernooi moet dus drie verschillende tegenstanders overleven om de titel te pakken. In welke gewichtsklasse wordt gevochten maakt Boxing Influencers niet bekend.

Via Instagram laat de bekende boksorganisatie weten dat de kaarten inmiddels in de verkoop zijn voor het toernooi in de Sportcampus van Den Haag. "Dit is de ultieme test van lichaam & wilskracht. Vecht je door de pijn heen… of geef je op? Één fout. Eén klap. Alles kwijt", zo prijst Boxing Influencers het nieuwe toernooi aan.

Eerdere edities

Tijdens de vorige editie van Boxing Influencers ging het main event tussen de beroemde zwaargewichtvechter Melvin Manhoef en influencer Dave Roelvink. Laatstgenoemde ging toen onderuit tegen de man die deels eigenaar is van Boxing Influencers. Tijdens hetzelfde evenement als het toernooi nemen influencers Boer Ayoub en Rarko het ook tegen elkaar op in een gevecht.

Dave Roelvink stelde operatie uit voor gevecht met Melvin Manhoef: 'Heel vervelend maar geen excuus' Dave Roelvink stapte zondag tijdens Boxing Influencers in de ring met Ex-topkickbokser Melvin Manhoef. Al in de tweede ronde was het klaar door een technische knock-out. Roelvink heeft nu meer informatie gedeeld over de 'mentale en fysieke onzekerheid' waarmee hij kampte voor het gevecht.

Prijzengeld

Tijdens de Boxing Influencers Grand Prix staat dus 100.000 euro op het spel. Dat bedrag gaat volledig naar de winnaar van het toernooi. Vergelijkend met Glory, daar kreeg de winnaar van het zwaargewicht toernooi de 500.000 dollar. Dat is omgerekend een kleine 441.000 euro. De vorige editie was de presentatie in handen van Monica Geuze en Kaj Gorgels. Het is nog niet bekend of zijn ook deze editie de presentatie weer op zich zullen nemen.