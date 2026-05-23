Eindelijk is het zover. Rico Verhoeven stapt zaterdag de ring in voor zijn langverwachte boksclash met Oleksandr Usyk. De 37-jarige Nederlander vecht niet alleen voor de wereldtitel en veel prijzengeld, er staat ook een uniek aandenken op het spel.

Het spraakmakende gevecht (Glory in Giza) heeft de meningen binnen de bokswereld volledig verdeeld. Verhoeven slaat bij zijn debuut een paar stappen over en neemt het gelijk in een titelgevecht op tegen alleenheerser Usyk. De Oekraïner is ongeslagen in 24 wedstrijden. Verhoeven vocht in zijn carrière welgeteld één bokspartij, die hij won.

Meer dan prijzengeld en WBC-titel

De World Boxing Council (WBC) durfde het van alle boksbonden aan om er het label titelgevecht op te plakken. Verder is er ook een hoop prijzengeld mee gemoeid. Usyk zou naar verluidt 100 miljoen dollar krijgen. Dat is omgerekend zo'n 86,1 miljoen euro. Verhoeven boert ook aardig voor zijn debuut: tussen de 15 en 20 miljoen dollar.

Zelf bleef Verhoeven in april bij een van de vele persconferenties in aanloop naar het gevecht mysterieus over zijn inkomsten. "Ik mag zeker niet klagen, maar we zeggen daar niets over", lachte hij destijds. "Als kickbokser heb ik nooit zoveel verdiend", verzekerde Verhoeven wel.

Toch is er naast het prijzengeld en de wereldtitel nog iets waar Verhoeven om vecht: een unieke beloning. De WBC heeft een 'Main Event'-ketting onthuld die de winnaar krijgt. Dit aandenken met met hanger van in totaal 18,9 karaat, waaronder 520 smaragden en 833 edelstenen, heeft een waarde van 40.000 dollar. In het verleden werd hij pas aan twee boksers uitgedeeld. Ook is er een zogeheten 'King of the Nile'-kampioensriem voor de vechter die winnend uit de ring stapt.

The winner of Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven will receive the WBC's "Main Event" World Championship chain and pendant made with 18.9 carats of emeralds and diamonds 🤩



The chain and pendant has an estimated value of $40k and is awarded exclusively to world champions competing… pic.twitter.com/jmVM1HqgN9 — Ring Magazine (@ringmagazine) May 20, 2026

Vertrouwen bij Rico Verhoeven

Vrijdag vonden de laatste plichtplegingen plaats voor de titanenstrijd. In Egypte waren de wegingen en laatste staredown. Die duurde een minuut. Waar sommige vechters nog wel eens geweld gebruiken, bleven Verhoeven en Usyk rustig.

Zaterdagavond zal het anders zijn, dan moet het gebeuren voor Verhoeven. Na de klok van 23.00 uur betreedt hij de ring bij de piramiden van Gizeh. Dan moet het gebeuren in maximaal twaalf ronden van drie minuten. Zelf heeft hij wel vertrouwen. "Ik ben blij, ik voel me zelfverzekerd. We gaan geschiedenis schrijven. Voorspellen hoe het afloopt? Daar doe ik niet aan. Dat de beste man mag winnen."

