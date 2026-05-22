Rico Verhoeven staat op de drempel van Nederlandse boksgeschiedenis. De Nederlander debuteert 23 mei als bokser en doet dat meteen in een titelgevecht met Oleksandr Usyk. Het Nederlandse boksicoon Arnold Vanderlyde (63) kijkt vol verwachting uit naar de imposante clash.

Verhoeven domineerde jarenlang het kickboksen. Eind 2025 besloot de alleenheerser bij Glory in het zwaargewicht op te stappen. Verhoeven koos voor een overstap naar het boksen. Eigenlijk zou zijn debuut zijn tegen olympisch kampioen Anthony Joshua, maar door een tragisch ongeluk ging er een streep door. Dus kwam Oleksandr Usyk, de houder van drie wereldtitels, op zijn pad.

"Vol verwachting klopt mijn hart", begint Vanderlyde enthousiast in gesprek met Sportnieuws.nl. Toch was hij in het begin sceptisch. "Toen ik het op het eerste moment hoorde, dacht ik: nee. Hij is fenomenaal in het kickboksen en dan gaat hij naar het mooie boksen, de edele sport van het het zelfverdedigen. Dat vond ik niet zo’n goed idee. En dan ook tegen Usyk, de ongelooflijk sterke wereldkampioen. Ik was er niet echt positief over, maar…", laat hij een stilte vallen.

Doorzettingsvermogen Rico Verhoeven

Vanderlyde, die zelf drie bronzen medailles won op de Olympische Spelen, deed zijn huiswerk. "Ik ben gaan kijken naar Rico, naar wat hij doet. Ik heb alles op een rijtje gezet. Rico met zijn team, trainer Dennis (Krauweel, red.) onder anderen, die trainen zó hard. Zij zijn zo goed bezig met hun sport", vindt Vanderlyde.

Verhoeven trainde toen hij nog kickbokser was al op boksen, ook vocht hij één officiële partij. "Als je daar naar kijkt, dan zie ik toch wat mogelijkheden voor hem", aldus Vanderlyde. "Nergens is de gelijkwaardigheid zo groot als in een boksring. Dus hij heeft zeker een kans, maar voor mij is de excellente bokser Usyk wel de favoriet."

Elegantie van Oleksandr Usyk

Vanderlyde is onder de indruk van de Oekraïner, die al 24 gevechten op rij ongeslagen is. "Hij is geweldig, hij heeft zo’n regie. Usyk houdt zijn tegenstander altijd op afstand, zet druk op een goede manier. Als Rico dat kan verhinderen en druk kan zetten bij hem, ja, dan zou hij een kans hebben om de wedstrijd te winnen", denkt de 63-jarige Nederlander.

De drievoudig Europees kampioen zwaargewicht verwacht verder dat het verschil in gewicht mee kan spelen. "Rico heeft een goed voetenwerk, maar heeft zeker een kans met die ervaring in de ring om hem onder druk te zetten. Dan zou Usyk eventueel in de problemen kunnen komen, als je hem uit zijn ritme haalt."

Drempel van Nederlandse sportgeschiedenis

Verhoeven kan zaterdag geschiedenis schrijven, door als eerste Nederlander een wereldtitel boksen bij een van de vier bonden in bezit te hebben. Diep in het hart van Vanderlyde is Usyk de favoriet. "Als Nederlander met oranjegevoel zeg ik: wauw, de eerste wereldkampioen in de geschiedenis bij een van de grote bonden binnen het boksen. Dat zou fantastisch zijn."

"Dan gaat Vanderlyde ook weer in training", lacht hij. "Nee nee, zo ver wil ik niet gaan. Maar het is natuurlijk uniek. Een wereldkampioen bij de WBC, een van de grote bonden, dan is het petje af. Of zoals de kickboksers zeggen: ush."

Rico Verhoeven vs. Oleksandr Usyk

Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk stappen zaterdagavond de ring in bij een wereldberoemde bezienswaardigheid. De twee boksen bij de Piramiden van Gizeh, een historisch monument. Naar verwachting begint de titanenstrijd om 23.30 uur.

