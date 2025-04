Dit is de veelbesproken Badr Hari: kickboksheld viel hard na leven vol controverse, celstraf en verbroken relatie

Badr Hari is een man met vele gezichten: die van succesvol kickbokskampioen, die van gevallen ster én die met een duistere kant. De inmiddels veertig jaar oude Amsterdammer heeft al een bewogen leven geleden, maar is nog altijd niet officieel met pensioen. Al waren de afgelopen jaren meer negatief dan positief. Dit is Badr Hari, de spectaculaire kickbokser die na zijn overstap naar Glory steeds verder afgleed.

Hari is geboren en getogen in Amsterdam, maar vecht voor Marokko. Uit dat land komen zijn vader en moeder. Die keuze zorgde ervoor dat hij al snel een rolmodel werd in de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Hari heeft veel fans, die hem door dik en dun steunen. Niet alleen in Nederland, maar ook in grote vechtsportlanden als Japan verwierf Hari steeds meer roem door zijn spectaculaire gevechten en bizarre knock-outs.

Grote trainers maken groot kampioen

De kickbokser leerde de fijne kneepjes van het vak door grote coaches Thom Harinck en Mike Passenier. Zij maakten van Hari, die op zevenjarige leeftijd door zijn vader naar de gym werd gestuurd, een machine die in zijn gloriejaren over zijn tegenstanders heen walste. Zijn beste jaren beleefde Hari tussen 2005 en 2015, waarin hij onder anderen wereldkampioen werd bij de ooit grootste organisatie K-1 en It's Showtime.

Spectaculaire gevechten

Het record van Hari is indrukwekkend: hij vocht 126 keer en won liefst 106 van die gevechten. 92 daarvan eindigden in een (technische) knock-out. De partijen tegen Stefan Leko, Ruslan Karaev en de Nederlander Remy Bonjasky staan op het netvlies van kickboksfans gebrand. Niet altijd waren Hari's partijen zonder controverse. Zo zal Karaev altijd te boek staan als de vechter die Hari op illegale wijze uitschakelde. Doordat hij Hari een trap op z'n gezicht gaf terwijl de Marokkaan uit was gegleden, kon Hari niet verder. Maar Karaev werd niet gediskwalificeerd. Sterker nog: Hari kreeg tien tellen en verloor zijn eerste partij tegen hem.

Controverse en diskwalificaties

Het was het eerste gevecht van velen die bol stond van de opmerkelijke incidenten en uitslagen. Zelf werd Hari twee keer gediskwalificeerd. De eerste keer was tegen Bonjasky in 2008. Hij had de Nederlander op de grond, maar deelde illegale trappen uit aan de liggende Bonjasky. Hari kreeg eerst met een gele kaart een waarschuwing, maar nadat Bonjasky niet verder kon vechten, werd de gele kaart rood en werd Hari gediskwalificeerd. Hij verloor daardoor zijn zwaargewichttitel. Zijn tweede diskwalificatie volgde in 2010 tegen Hesdy Gerges, die hij vol in zijn gezicht trapte toen Gerges op de grond lag.

'Vrouw sleept Badr Hari voor de rechter na affaire met veertien jaar jongere oppas' Kickbokser Badr Hari (39) heeft sinds oktober 2023 niet meer gevochten. Wellicht slurpen zijn zakelijke activiteiten zijn tijd en aandacht op. Al is er ook de nodige turbulentie in het liefdesleven van 'Bad Boy' Hari.

Gezin, relatie met Estelle Cruijff en woonplaats

Zijn roem zorgde er ook voor dat Hari steeds meer in de spotlights kwam te staan. Zeker toen hij in 2012 zijn vriendin Daphne Romani 'inruilde' voor Estelle Cruijff. Een vrouw met een 'grote' achternaam. Zij is de nicht van voetballegende Johan Cruijff. De twee hadden tot 2014 een relatie, voordat het uitging en Hari weer 'terugging' naar Romani. Met de Italiaans-Nederlandse vrouw kreeg Hari vijf kinderen: vier dochters en een zoon. In 2023 zou het stel uit elkaar zijn gegaan. Dat zou komen omdat Hari stiekem een relatie onderhield met de oppas van zijn kinderen, al zijn die hardnekkige geruchten tot op heden nog niet bevestigd.

Kickbokser Badr Hari brengt veel jongere vriendin in verlegenheid: 'Weet dat je hier niet dol op bent' Of Badr Hari een nieuwe vriendin heeft, wil hij zelf tot nu toe niet expliciet bevestigen. Maar het lijkt er wel op dat de kickbokser na zijn jaren met de Nederlands-Italiaanse Daphne Romani een nieuwe vlam heeft. En die hemelt hij op sociale media flink op.

Gevangenisstraf

In de tijd dat Hari met Cruijff een relatie had, ging het voor het eerst flink mis in het privéleven van Hari. In juli 2012 werd Hari opgepakt omdat hij verdacht was van het zwaar mishandelen van zakenman Koen Everink. In een skybox van de Amerdam ArenA zou Hari Everink flink hebben toegetakeld tijdens dancefeest Sensation White. De zaak sleepte zich jaren voort, vooral omdat Hari tijdens het in vrijheid afwachten van de rechtszaak de voorwaarden schond. Pas in oktober 2015 veroordeelde de rechter na een hoger beroep Hari tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden voor mishandeling. Het hof achtte bewezen dat Hari in 2011 en 2012 liefst vijf keer geweld gebruikte in het Amsterdamse uitgaansleven, onder meer tegen Everink.

Glory en Rico Verhoeven

Toen Hari vooral justitieel zijn gevechten vocht, ging kickboksorganisatie K-1 failliet. Daardoor moest Hari na zijn vrijlating voor een andere organisatie vechten. De Marokkaan maakte een uitstapje naar het onbekende GFC, alvorens hij voor Glory tekende en in december 2010 voor het eerst in actie kwam. Het werd de eerste kennismaking met Rico Verhoeven. De inmiddels 'King of Kickboxing' kreeg tijdens Glory Collision 1 flink op z'n donder. Hari moest vooral de neus van Verhoeven hebben en leek te gaan winnen, maar moest opgeven met een elleboogblessure in de tweede ronde.

Rico Verhoeven over gevecht met Badr Hari: ‘Dat is wel het perfecte script’ Rico Verhoeven is in de exclusieve videoshow van Sportnieuws.nl duidelijk over welke clash het kickboksen en Glory weer een enorme boost heeft gegeven. "De grootste rivaliteit die is ontstaan, is die tussen mij en Badr. Dat heeft denk ik de hele sport op de kaart gezet en de hele wereld in de fik gezet. Wauw, dit wilde iedereen zien. Zowel sportfans als niet sportfans."

Doping

De overstap naar Glory heeft Hari in de afgelopen vijftien jaar meer gekost dan opgeleverd. Hoewel hij in 2018 nog wel van Gerges won, werd hij door Glory geschorst vanwege een positieve dopingtest. Daardoor mocht hij pas eind 2019 weer vechten en weer was Verhoeven te sterk. Voor tienduizenden toeschouwers in Arnhem was Hari wéér op weg naar de zege, nadat hij Verhoeven tot twee keer toe tegen het canvas had gewerkt. Maar na een draaitrap scheurde Hari zijn enkelband en moest hij opgeven, ondanks dat hij op dat moment op punten voorstond.

Nederlagen en gestaakt duel

Na een jaar keerde Hari terug van de nederlaag en blessure, maar werd hij nooit meer een groot kampioen. Hij verloor meteen van de Roemeen Benjamin Adegbuyi. Voorafgaand had hij hem nog vergeleken met voetbalclub Heerenveen, terwijl Hari Real Madrid zou zijn. Die woorden kwamen hem duur te staan: hij verloor van de trainingspartner van Verhoeven.

Daarna liep hij twee keer tegen opkomend talent Arek Wrzosek op. Na een spectaculaire draaitrap won de Pool verrassend van Hari. De rematch ging vervolgens helemaal mis. Het duel in 2022 werd uiteindelijk door Glory op een gelijkspel gezet, nadat de partij moest worden gestaakt omdat er enorme rellen op de tribunes uitbraken. Hooligans van de Poolse voetbalclub Legia Warschau, waartoe ook Wrzosek behoort, kregen het aan de stok met de fans van Hari. In Antwerpen ging het helemaal mis, met rondvliegende stoelen en opmerkelijke beelden.

Einde carrière?

Toen Hari ook van Alistair Overeem verloor in 2022, nam hij voor het eerst het woord pensioen in de mond tijdens een speech voor zijn fans na afloop van de partij. Hij kwam op die woorden terug, omdat Overeem werd bestraft voor dopinggebruik en de uitslag tegen Hari ongeldig werd verklaard. In 2023 zou Hari vechten in Parijs tegen James McSweeney, maar trok hij zich kort voor het gevecht terug omdat hij worstelde met de gevolgen van een desastreuze aardbeving in Marokko. Een maand na het uitgestelde gevecht tegen McSweeney stond hij in Bulgarije tegenover Uku Jürjendal. Hij verloor kansloos van de vechter uit Estland.

Jamal Ben Saddik wil met comebackgevecht wraak nemen voor vriend: 'Hij heeft onze trots verslagen' Jamal Ben Saddik kondigde onlangs zijn comeback in de Glory-ring aan. In februari 2025 stapt de Marokkaanse Belg de ring in tegen Uku Jurjendal. Het zwaargewicht ui Estland versloeg eerder Badr Hari en daarvoor wil Ben Saddik wraak.

Uiterlijk en arrestatie

Sinds eind 2023 is het stil rondom Hari. Hoewel hij officieel nog niet met pensioen is, wordt hij niet meer in verband gebracht met een gevecht. Zijn leven lijkt zich vooral te focussen op zijn uiterlijk en zijn gezin, gezien zijn vele Instagramposts met zijn kids. Het zwaargewicht maakte een metamorfose door en lijkt volgens volgers inmiddels meer op een model dan op een vechter. Bij 'oppervlakkige' posts bleef het, tot een nieuwsbericht in februari 2025, toen uit het niets naar buiten kwam dat Hari gearresteerd was op verdenking van mishandeling. Details rond de nieuwe zaak zijn niet bekend, behalve dat het om mishandeling van zijn ex-vriendin Daphne zou gaan.

Gevoelige Instagram-post Badr Hari met dochter: 'Onze band is onbreekbaar, dat weet je toch?' Badr Hari, die normaal gesproken in Marokko woont, lijkt tijdelijk terug in Nederland te zijn. Op Instagram deelt de oud-kickbokser een ontroerende foto waarop een van zijn dochters hem omhelst. "Onze band is onbreekbaar, dat weet je toch?" schrijft hij erbij. De warme kleding en de achtergrond verraden dat het Marokkaans-Nederlandse zwaargewicht mogelijk van het Nederlandse winterweer geniet.

Vlek op rug Badr Hari

Een opvallendheidje bij Hari als hij een ontbloot bovenlijf heeft, is dat hij een grote donkere vlek rond zijn schouderblad en oksel heeft. Het blijkt te gaan om Naevus van Becker, een enorme moedervlek die vooral bij jonge mannen voorkomt. Het valt veel kijkers vooral op tijdens gevechten van Hari. De grote moedervlek kan geen kwaad en behoeft vaak ook geen behandeling.