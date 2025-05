Eindhoven Box Cup stunt met de komst van olympisch kampioenen, grootste olympische toernooi in Nederland

Tijdens het pinksterweekend strijkt de internationale bokstop opnieuw neer in Eindhoven voor het enige olympische toernooi dat in Nederland wordt gehouden. Naast onder anderen atleten van TeamNL en omstreden olympisch kampioene Imane Khelif, zijn nu ook twee andere olympische kampioenen aan het deelnemersveld toegevoegd.

Het toernooi groeit maar door en dit jaar stunt de organisatie met de deelname van twee olympisch kampioenen uit Oezbekistan; Asadkhuja Muydinkhujaev (goud op de Olympische Spelen in Parijs in het weltergewicht) en Abdumalik Khalokov (goud op Olympische Spelen in in Parijs in het vedergewicht). "Heel bijzonder en heel trots dat ze op de Eindhoven Box Cup zullen zijn", zo reageerde de organisatie op hun komst.

Omstreden boksster Imane Khelif duikt op in Eindhoven: 'Ingewikkelde en gevoelige kwestie' De Algerijnse topboksster Imane Khelif staat binnenkort in de ring tijdens de Eindhoven Box Cup. Haar deelname aan de Olympische Spelen in Parijs leidde tot huilende tegenstanders en veel discussies over haar geslacht.

TeamNL

Naast deze olympische kampioenen, zal ook de complete A-selectie van TeamNL in actie komen tijdens het toernooi waar liefst 24 landen samenkomen. Onder andere Gabrielle Weerheim, Jenairo Gomes, Finn Bos, Kian Terwint en Danil Serdjoek zullen in Eindhoven namens Nederland in actie komen.

Aanstaande tegenstander van Rico Verhoeven wakkert het vuur aan: 'Dit gevecht maakt mij de beste kickbokser ooit' Artem Vakhitov staat voor zijn grootste uitdaging: een gevecht tegen Rico Verhoeven, de onbetwiste koning van het zwaargewicht kickboksen. Op 14 juni in Ahoy Rotterdam wil de Russische uitdager Verhoeven van zijn troon stoten en zich vestigen als één van de besten ooit in zijn gewichtsklasse. Ondanks Verhoevens ongeslagen status is Vakhitov vastberaden geschiedenis te schrijven.

Spektakel in alle gewichtsklassen

Het toernooi, dat georganiseerd wordt door Stichting Noble Art of Boxing in samenwerking met de Nederlandse Boksbond, World Boxing en NOC*NSF, belooft spektakel voor boksliefhebbers van alle gewichtsklassen. Van vrijdag 6 tot en met maandag 9 juni stappen namelijk 300 boksers, zowel mannen als vrouwen, de ring in, verdeeld over alle gewichtsklassen.

Rico Verhoeven scoort bijzondere primeur voor UFC-fans: 'Ja, het gevecht gaat er komen' Rico Verhoeven heeft een bekentenis gekregen van zijn trainingspartner Tom Aspinall. De Engelsman is op dit moment interim-zwaargewichtkampioen in de UFC en hij vertelt dat hij binnenkort het langverwachte gevecht met Jon Jones zal krijgen voor de echte zwaargewichttitel.

Internationale kampioenen en medaillewinnaars

Onder de deelnemers bevinden zich vele internationale kampioenen en medaillewinnaars op continentale- en wereldkampioenschappen. Zoals onder andere: Aynur Mikayilova (Oekraïne, WK brons), Ali Abdullayev (Azerbeidzjan, WK zilver), Oliwia Toborek (Polen, Europees kampioen) en Harry Garside (Australië). Ook de nationale selecties van onder andere Oekraïne, Duitsland, Kazachstan, Engeland, Mozambique, Canada, Zwitserland, Ierland, België, Azerbeidzjan, Duitsland en Australië zijn aanwezig.

'Zwangere' Jake Paul laat Jutta Leerdam en volgers in verbazing achter: 'Help' Het nieuwe Instagrambericht van bokser Jake Paul heeft tot verontruste reacties geleid van zijn volgers én zijn verloofde Jutta Leerdam. De Nederlandse schaatstopper weet net als veel anderen niet wat ze ziet.

Genderdiscussie Imane Khelif

Ook Imane Khelif zou deelnemen aan het toernooi in Eindhoven. De Algerijnse won olympisch goud in de vrouwencategorie tot 66 kilogram. De boksster maakte veel tongen los na haar zege in de achtste finales. De Italiaanse Angela Carini verliet de ring na 46 seconden in tranen en vond het geen eerlijk gevecht.

Echter voert World Boxing een verplichte geslachtstests in voor alle boksers die aan wedstrijden meedoen, naar aanleiding van de eerdere discussie rondom Khelif. "Imane Khelif mag niet deelnemen in Eindhoven en aan andere World Boxing-evenementen totdat Imane Khelif een genetische geslachtstest heeft ondergaan in overeenstemming met de regels en testprocedures van World Boxing", stelt de organisatie in een verklaring. De deelname van de Olympisch kampioene in Eindhoven is dus nog onzeker.