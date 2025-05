'Zwangere' Jake Paul laat Jutta Leerdam en volgers in verbazing achter: 'Help'

Het nieuwe Instagrambericht van bokser Jake Paul heeft tot verontruste reacties geleid van zijn volgers én vriendin Jutta Leerdam. De Nederlandse schaatstopper weet net als veel anderen niet wat ze ziet.

De Amerikaan heeft een aantal foto's geplaatst waarop hij poseert met een wel erg ronde buik. Het lijkt wel of de vechter en entertainer zwanger is, zo merken veel volgers op. Paul geeft ook geen verdere toelichting op zijn opmerkelijke uiterlijk. "Too blessed to be stressed", is het enige wat hij bij de beelden schrijft.

Veel fans van de 28-jarige reageren met lachende smileys op het bericht van de influencer, of vragen naar zijn dieet. Leerdam kan maar één woord uitbrengen na het zien van de buik van haar geliefde: "Help", schrijft zij.

Mike Tyson

Het is niet de eerste keer dat Paul zich met een zogenaamde 'babybuik' liet zien. Hij deed dat al een keer eerder in aanloop naar het gevecht tegen bokslegende Mike Tyson. De 58-jarige noemde het zwaargewicht te dik.

"Hij moet afgetraind zijn, maar hij is dik en vet", waren de woorden van Tyson. Daar liet Paul het niet bij zitten en hij plaatste ook toen een video met een opgeplakte ronde buik. Zelfs zijn tattoo's waren erop getekend. "Wil je een hapje", vroeg hij erbij aan Tyson.

Trainen

Zowel Paul als zijn vriendin Leerdam zijn momenteel hard aan het werk om fit te worden. De schaatsster is in voorbereiding op het olympisch seizoen. Haar ultieme doel is om goud te winnen op de 1000 meter tijdens de Winterspelen in Milaan.

Paul zal zich de komende periode richten op zijn eigen carrière. De bokser vecht eind juni tegen Julio Cesar Chavez Jr en wil idealiter in 2026 om de wereldtitel vechten. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Tot nu toe koos hij zijn tegenstanders altijd zelf uit. Volgens BoxRec is Paul momenteel de nummer 137 van de wereld. Cesar Chavez staat 87e en wordt Pauls beste tegenstander ooit.