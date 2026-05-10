Rico Verhoeven staat aan de vooravond van zijn grootste gevecht ooit. De 37-jarige Nederlander bokst eind mei tegen de onbetwiste wereldkampioen Oleksandr Usyk. Dat gebeurt voor het eerst zonder zijn moeder, die eerder dit jaar overleed. Op Moederdag staal Verhoeven stil bij het grote verlies.

Begin februari deelde Verhoeven het overlijden van zijn moeder. Eerder sprak hij openhartig over de drank- en drugsproblemen van haar. Verhoevens ouders scheidden kort na zijn geboorte, op zesjarige leeftijd deed zijn moeder afstand van hem. Uiteindelijk werd de band de laatste jaren gerepareerd.

Rico Verhoeven openhartig over gemis

Door zijn drukke voorbereiding voor de historische clash met Usyk stond Verhoeven nog niet stil bij het feit dat het zijn eerste Moederdag is zonder haar. "Ik ben pas jarig geweest, het was ook mijn eerste verjaardag zonder mijn moeder", vertelt hij aan Giovanni Tjin van Sportnieuws.nl. "Eerste moederdag zonder mijn moeder. Dat zijn allemaal momenten dat je denkt: hmm. Het is jammer genoeg onderdeel van het leven."

"Ik weet dat het voor de hele situatie beter is", gaat Verhoeven verder over het verlies van zijn moeder. "Alleen de mensen die achterblijven, die voelen die steen in hun zak die er zit. Het ene moment heb je er geen last van, het andere voel je dat hij er nog zit. Daar kan je gewoon niet heel veel mee."

Poëtisch als altijd rond Verhoeven het onderwerp af: "Het allerbelangrijkste wat je nog hebt, is de liefde die achterblijft. Dat is een stukje verdriet. Op dat soort momenten is het belangrijk dat dat naar boven komt. Alle emoties die daarbij horen, zijn een mooi iets. Het zegt dat het heel veel voor je betekent en je haar nog steeds niet vergeten bent."

Steun van familie

In de periode van het verlies vond Verhoeven veel steun bij zijn verloofde Naomy van Beem en zijn kinderen. Dat is in aanloop naar het gevecht van 23 mei niet anders. Hoe reageerden zij op het spraakmakende gevecht met Usyk? "'Weet je het zeker?' Dat is hoe ze reageerden. 'Wauw'. Echt heel enthousiast", aldus Verhoeven.

"Het thuisfront vond het ook te gek, die supporten mij in alles wat ik doe. Die weten dat ik altijd op zoek naar de allergrootste en -zwaarste uitdagingen."

Het gevecht tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk is bij DAZN via pay-per-view bekijken.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover