Rico Verhoeven vecht komende zaterdag dan eindelijk zijn langverwachte partij tegen de ongeslagen wereldkampioen Oleksandr Usyk. Inmiddels is hij alweer een tijdje in Egypte om te wennen aan de omstandigheden en zich optimaal voor te bereiden. Maar maandag had hij eens tijd voor wat anders dan vechten. Hij zocht inspiratie op tijdens een 'historisch weekend'.

Op 23 mei is staan krachtpatsers Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk tegenover elkaar in de ring in Egypte. Daar gaan zij uitmaken wie zich de nieuwe wereldkampioen boksen bij bond WBC mag noemen, en staan er voor de Oekraïner bovendien nog meerdere andere kampioenschapsriemen op het spel. Aangezien de meeste kenners verwachten dat Usyk gaat winnen, was Verhoeven al vroeg naar Egypte afgereisd om te wennen aan de hete, droge omstandigheden.

Historisch weekend

De 37-jarige bokser uit Brabant had de afgelopen dagen, buiten zijn drukke trainingsschema om, gelukkig wat tijd gevonden om ook wat te verkennen van het land. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn moeder, die onlangs overleed, en jaren geleden al eenzelfde reis door het Noord-Afrikaanse land maakte. Daar deelde Verhoeven een emotioneel bericht over. Maar uit een nieuwe update op maandag blijkt dat de Nederlander ook heeft kunnen genieten.

"Een weekend vol geschiedenis", schrijft Verhoeven bij een collage van beelden van hem in Egypte. Daarop valt te zien dat hij het ene na het andere historische gebouw bezoekt. Van de piramides tot aan de iconische Sfinx en het nationale museum in Caïro. Bovendien komt hij ook oog in oog te staan met enkele mummies. Die zien er misschien nog wel enger uit dan de nog altijd ongeslagen Usyk.

Inspiratie opdoen

De bijzondere bezoekjes in Egypte deed Verhoeven overigens niet alleen. Hij had in de woestijn ook zijn team bij zich. Zo zijn onder meer de Britse Peter en Hughie Fury van de partij. Zij zijn familie van bokslegende Tyson en vormen de coachingsstaf van Verhoeven. Ook mentor en 'vaderfiguur' Dennis Krauweel kan natuurlijk niet ontbreken.

Het is goed om te zien dat Verhoeven nog wat tijd heeft gevonden om de omgeving in zich op te nemen. Dat zal er de komende dagen niet meer bij zijn. Over slechts vijf dagen moet hij op en top fit zijn, en bovendien zo goed voorbereid mogelijk. Alleen dan kan hij wedijveren met de oersterke Oekraïner. Wellicht heeft Verhoeven wat inspiratie kunnen halen uit al zijn uitstapjes in Egypte.

