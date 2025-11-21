Glory-baas Marshall Zelaznik is opvallend positief over het vertrek van wereldkampioen Rico Verhoeven bij de vechtsportorganisatie. De kickbokser wil zijn carrière elders voortzetten en Zelaznik staat volledig achter dat besluit. "De dag dat het nieuws naar buiten kwam, voelde daarom als een soort feestdag.”

Kickbokser Rico Verhoeven nam donderdag afscheid van zijn wereldtitel en kondigde zijn vertrek bij Glory aan. Het besluit kwam niet als een verrassing bij de organisatie. "De afgelopen jaren werd steeds duidelijker dat Rico andere kansen wilde aangrijpen: acteren, crossovers. Soms is het beter dat iemand dan zijn eigen gang gaat", zegt Zelaznik tegen het AD. Hij benadrukt dat de deur altijd open staat voor Verhoeven om terug te komen.

Het bericht wordt positief ontvangen bij Glory. "Hoe gek het misschien ook klinkt, maar dit is misschien wel het beste nieuws dat eruit kon komen. Niet alleen omdat Rico kan gaan doen wat hij leuk vindt, ook voor Glory", vervolgt hij. "Het was voor ons altijd moeilijk een tegenstander voor Rico te vinden. Terwijl de wereldtitel een van de meest prestigieuze prijzen in de vechtsportwereld is."

'Feestdag'

De organisatie kan nu meer toernooien organiseren. "Met Rico hadden we een grote ster, waarbij we elk jaar toeleefden naar een groot Rico-evenement, maar we willen toeleven naar élk Glory-evenement", legt hij uit. "Dit voelt dus heel goed, voor Rico én voor ons. De dag dat het nieuws naar buiten kwam, voelde daarom als een soort feestdag.”

Goede relatie

"Maar begrijp me niet verkeerd: we wensen Rico écht het beste en de relatie is ook nog steeds goed", aldus Zelaznik. Verhoeven had eerder kritiek op het bestuur van Glory. Hij zei onder andere dat het beter was geweest als er niet zoveel wisselingen in het management waren geweest. Dit jaar stapten ook andere grote namen op, waaronder Tyjani Beztati.

Toch hoeven fans zich volgens Zelaznik geen zorgen te maken. "Wij kunnen iedere vechter die we willen contracteren én behouden. Je mag er vergif op innemen dat kickboksers bij ons vertrekken mét onze zege", zegt hij. "Dit is een moeilijke wereld waarbij het soms beter is mensen te laten gaan. Dus nee, dit is zéker niet het einde van Glory.”