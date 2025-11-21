Het nieuws dat Rico Verhoeven vertrekt bij Glory, maakt veel los in de sportwereld. De 36-jarige kickbokslegende maakte donderdag bekend afstand te doen van zijn wereldtitel en de organisatie te verlaten. Een verrassing voor velen, maar niet voor Remy Bonjasky.

De voormalig kickbokser zag het besluit van Verhoeven wel een beetje aankomen. De Brabander werd het niet eens over de koers van Glory en zijn eigen sportieve toekomst. Waar die ligt, is nog niet bekend. Bonjasky had het afscheid bij de organisatie liever op een andere manier gezien. "Dat hij na een gevecht zijn handschoenen had neergelegd en had gezegd: ik ben er klaar mee", zo stelt Bonjasky in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Overstap financieel aantrekkelijk?

Bonjasky had de King of Kickboxing een afscheid met meer roem gegund. Hoewel hij ook weet dat Verhoeven zijn carrière ergens anders gaat voortzetten. Dat is volgens de columnist niet alleen sportief, maar ook financieel aantrekkelijk. "Hij denkt dat ergens anders meer geld te halen valt, anders was hij wel gebleven. Daarom denk ik dat er al iets moois op hem te wachten ligt. Hij wéét dat er iets anders te halen valt."

Kansen voor Glory

Het vertrek bij Glory is voor de kickboksorganisatie een aderlating, want Verhoeven maakte de sport landelijk populair en zorgde mede voor volle zalen. Toch meent Bonjasky dat Glory niet alleen maar rouwig om het vertrek hoeft te zijn. "Het klinkt misschien gek, maar dit biedt ook kansen voor Glory. Ze hebben in Nederland heel veel aan Verhoeven gehad, maar tegelijk is er ook lange tijd veel ruimte weggehaald voor andere vechters."

De kritiek op Verhoevens aanwezigheid was onder meer dat de wereldtitelgevechten vaak niet al te spannend waren. De Brabander won immers altijd en vaak gebeurde dat door een niet al te spectaculaire, maar juist een tactische partij.

Ondanks die kritiek op Verhoeven, is het maar de vraag of Glory daadwerkelijk herstelt van zijn vertrek. Bonjasky kan niet anders dan afwachten. "Feit is wel dat Glory de grote superster verliest en dit het einde van een tijdperk is voor het kickboksen in Nederland. En we moeten maar zien of een ander dat vaandel kan gaan dragen."

Wat zegt Rico Verhoeven zelf?

De toekomst van Verhoeven is nog in ongewisse, maar zijn naam wordt natuurlijk veelvuldig gelinkt aan andere organisaties. Zelf hield hij de kaarten bij de 538 Ochtendshow nog vakkundig tegen de borst. "Ik kan nog niet al te veel verklappen, maar ben nog wel in gesprek met verschillende partijen. Je gaat me zeker nog wel op de grote podia zien, maar welke blijft nog even een verrassing.

Aan de NOS liet Verhoeven weten dat de UFC één van die grote organisaties is waar hij gesprekken mee voert.