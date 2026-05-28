Jutta Leerdam is nog altijd in de Verenigde Staten bij haar vriend Jake Paul. Hopelijk hebben de twee afgelopen weekend niet gekeken naar zwager en broer Logan Paul, die in actie kwam bij de WWE. Daar ging het behoorlijk mis waarna Logan een pijnlijke blessure opliep.

Jutta Leerdam verwelkomde afgelopen week haar zusje Beaudine in het luxe verblijf van vriend Jake Paul op Puerto Rico. Samen hebben ze het behoorlijk naar hun zin, zoals ze deelden op sociale media. Maar het gaat niet bij iedereen uit de kring van Leerdam naar behoren. Afgelopen weekend raakte een ander familielid, zwager Jake Paul, nog geblesseerd tijdens een avond worstelen bij de WWE.

Blessure

Op zaterdag stond er bij de World Wrestling Organization (WWE) een avond vol spektakel op het menu. Logan Paul kwam in actie bij de 'Team Tag Match', maar daar ging het behoorlijk mis voor de populaire influencer en ondernemer. Hij heeft daar een scheur opgelopen in zijn triceps, zo maakte de WWE eerder deze week bekend.

Extra pijnlijk voor Paul is dat hij met zijn team nu regerend kampioen is. Die titel kan hij de komende tijd niet verdedigen. Naar verluidt moet hij "enkele maanden" toekijken, terwijl hij volledig hersteld. Pas dan is het weer veilig genoeg om weer de ring in te gaan, aangezien het er bij de WWE nogal hard aan toe kan gaan.

Sportieve familie

Het leverde in ieder geval spectaculaire beelden op. Na een verwoestende aanval van een tegenstander greep Paul direct naar zijn linkerarm en bleef hij roerloos op de grond liggen. Toch lukte het zijn teamgenoot, Austin Theory, om de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken, waarmee Paul zich dus kan troosten met de titel.

De hele familie is in elk geval dus uitermate sportief. Met Leerdam hebben ze natuurlijk al een heuse olympisch kampioene in de gelederen. Verder is Jake een echte vechter, die al meerdere grote bokswedstrijden vocht. Logan Paul was in een verleden ook bokser en worstelaar, maar is inmiddels één van de vaste gezichten bij de WWE die in de Verenigde Staten erg populair is.

