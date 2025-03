Glory maakt partijen bekend voor Last Heavyweight Standing-toernooi: lastige loting voor Tariq Osaro

Glory heeft de officiële loting voor het Last Heavyweight Standing-toernooi bekendgemaakt. Op 5 april vinden alle eerste gevechten van de 32 deelnemers plaats en onder andere Tariq Osaro heeft een lastige loting.

Het Last Heavyweight Standing-toernooi is een toernooi met 32 vechters waarbij uiteindelijk één winnaar wordt gekroond. De eerste zestien gevechten vinden allemaal plaats op 5 april in het Rotterdamse Ahoy. De partijen zijn al niet meer op Videoland te zien. Glory heeft onlangs de samenwerking met de Nederlandse streamingdienst opgezegd, waardoor partijen daar niet meer te zien zullen zijn. Rico Verhoeven en Levi Rigters doen niet mee aan het Last Heavyweight Standing-toernooi.

🚨#BREAKING: The official fight card for The Last Heavyweight Standing Tournament, opening round! #GLORY99



Get your tickets now at https://t.co/mtc7jeEIOh#GLORY99 | APR 5 | #LASTHWSTANDING | Ahoy, Rotterdam pic.twitter.com/7Iu0d55vh8 — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) March 14, 2025

Loting

Jamal Ben Saddik is een van de grootste favorieten voor het toernooi. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen Christian Ristea. De Belg is na zijn terugkeer en KO-win tegen Uku Jurjendal de hoofdpartij van het gevecht. Ristea is een Roemeense vechter die sinds kort uitkomt voor Glory. In andere organisaties als Enfusion kwam de Roemeense knokker ook uit in de licht zwaargewichtklasse.

In een van de andere twee hoofdpartijen staat Bahram Rajabzadeh. De publiekslieveling uit Azerbeidzjan staat in zijn eerste ronde tegenover de 37-jarige Brian Douwes. Hij keerde na een lange afwezigheid terug bij Glory voor het Last Heavyweight Standing-toernooi. De derde partij van de kaart is een ware knaller tussen twee ijzersterke zwaargewichten. Tariq 'Cookie' Osaro speelt dan tegen Benjamin Adegbuyi. De veertigjarige Roemeen trainde regelmatig samen met Rico Verhoeven.

Bekende namen

Op de kaart staan nog een aantal andere bekende namen uit het zwaargewichtcircuit. Nabil Khachab vecht tegen Milos Cvjeticanin. In een van de eerste partijen van de main card is zwaargewicht Colin George te zien. De gigantische Surinamer is vooral bekend van zijn werk als bodyguard van grote artiesten zoals Boef. Hij neemt het op tegen Miroslav Vujovic. Voor de vechter uit Montenegro is het zijn eerste partij voor Glory.