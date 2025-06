Goed nieuws voor Glory-fans: tegenstander Rico Verhoeven keert terug in de ring en aast op rematch

Levi Rigters gaat zijn comeback maken bij Glory na een schouderblessure. Eerder werd bekend dat hij niet zou deelnemen aan het grootste toernooi van het jaar: Last Heavyweight Standing. Op Instagram maakt de kickbokser bekend dat hij in augustus alsnog instroomt in de tweede fase van het toernooi.

Het was een grote domper voor Glory-fans toen zij hoorden dat zowel Rigters als Rico Verhoeven niet zouden deelnemen aan het toernooi met 32 zwaargewichten. Rigters leed aan een schouderblessure en zou niet op tijd fit zijn. Waarom Verhoeven niet meedeed, bleef enige tijd een raadsel, maar werd duidelijk toen bekend werd gemaakt dat hij in juni in actie zou komen tijdens een nieuw titelgevecht bij Glory 100, het jubileumtoernooi van Glory.

Toernooivorm

De eerste fase van het toernooi vond plaats in april, waar Rigters als toeschouwer aanwezig was. In augustus en oktober gaat de tweede fase van start, met 24 nieuwe zwaargewichten. Daar zullen, na een aantal mini-toernooitjes uiteindelijk drie vechters overblijven, plus vier vechters uit de eerste fase. Samen met een wildcard zal dat zorgen voor een finale met acht zwaargewichten in december.

'Hopelijk een rematch krijgen tegen de kampioen'

Op Instagram heeft Rigters tijdens een Q&A bekend gemaakt in te zullen stromen tijdens de tweede fase: "Ja, we gaan meedoen," antwoordt hij op een volger die zich afvraagt of hij mee gaat doen in het toernooi. In augustus beginnen we in de tweede fase, met een losse wedstrijd. Alle focus ligt daarop. We willen natuurlijk het toernooi pakken, die winnen, en dan hopelijk een rematch krijgen tegen de kampioen."

Unfinished business

Wie weet staan Rigters en Verhoeven dus dit jaar nog opnieuw tegenover elkaar, mocht Verhoeven ook instromen tijdens de tweede fase van het toernooi of de wildcard krijgen. Maar zijn deelname biedt ook de uitgelezen kans voor een gevecht tussen Rigters en Jamal Ben Saddik en/of Antonio Plazibat. Dit zijn twee gevechten die eerder zouden plaatsvinden, maar door omstandigheden niet door konden gaan.

Tijdens Glory 80 zouden Rigters en Ben Saddik tegenover elkaar staan in Hasselt. Dat gevecht werd echter kort van tevoren geannuleerd omdat de partij daarvoor, het gevecht tussen Arkadiusz Wrzosek en Badr Hari uit de hand liep toen fans gingen rellen.

In september zou Rigters tegenover Plazibat staan tijdens Glory 95 in Zagreb als contender-gevecht om uit te maken wie tegen Verhoeven zou vechten om de titel in december, maar Plazibat meldde zich geblesseerd af, waarna Rigters tegen Bahram Rajabzadeh vocht en won.