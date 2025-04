Gruwelijke blessure bij beladen bokspartij: winnaar na gevecht naar het ziekenhuis

Chris Eubank Jr. kon zijn zege in de historische bokswedstrijd tegen Conor Benn niet vieren. De Britse bokser liep tijdens het gevecht ernstige verwondingen op en werd direct na afloop met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De wedstrijd tussen Eubank Jr. en Benn, die 65.000 fans op de been bracht in het Tottenham Hotspur Stadium, was er één met bijzondere lading: beide boksers zijn zonen van legendarische vechters uit de jaren negentig. Hun vaders, Chris Eubank Sr. en Nigel Benn, vochten destijds twee iconische gevechten uit. Die rivaliteit kreeg nu een nieuw hoofdstuk, maar eindigde op pijnlijke wijze voor Eubank Jr.

'Het was een brute strijd'

Tijdens het gevecht liep Eubank Jr. een diepe snee boven zijn rechteroog op en raakte zijn gezicht zwaar gezwollen. Na de laatste ronde was duidelijk zichtbaar dat zijn oog volledig was dichtgeklapt. Zijn medische staf besloot geen enkel risico te nemen en stuurde hem direct door naar het ziekenhuis. Hierdoor kon hij de traditionele persconferentie na afloop niet bijwonen.

Conor Benn liet op zijn beurt weten dat hij hoorde dat zijn tegenstander mogelijk ook een gebroken kaak heeft. "Ik wens hem het allerbeste", zei Benn, zichtbaar aangeslagen. "Ik weet dat hij naar het ziekenhuis is gegaan. Het was een brute strijd."

"I wish Chris a speedy recovery, I've heard he's got a broken jaw. I want to thank Sr for turning up. This is a family affair." - @ConorNigel#EubankBenn pic.twitter.com/6iMhR0oqx4 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 26, 2025

'We hebben de familienaam hoog gehouden'

Vlak na de wedstrijd gaf Eubank Jr. nog een korte reactie: "Ik wist dat ik dit in me had. Maar ik ga niet liegen, ik had niet verwacht dat hij degene zou zijn die dat uit mij zou halen", aldus Eubank, die zijn overwinning opdroeg aan zijn vader. "We hebben de familienaam hoog gehouden zoals beloofd."

Chris Eubank Sr., die eerder twijfelde om aanwezig te zijn vanwege zorgen om de veiligheid van zijn zoon, was uiteindelijk trots: "Hij moest blijven staan en vechten, dat is legendarisch gedrag in de ring. Ik ben zo trots op hem."