Voormalig wereldkampioen (35) boksen hint met opvallende screenshot op gevecht met Jake Paul

Jake Paul heeft voor 2026 een wel heel opvallende tegenstander op het oog. De vriendin van Jutta Leerdam wil het opnemen tegen voormalig zwaargewichtkampioen Anthony Joshua. Het meest bizarre: het Engelse boksicoon lijkt er nog voor open te staan ook.

Het verhaal tussen Paul en Joshua begon afgelopen donderdag. In de bekende podcast van de Amerikaan besloot hij het Engelse zwaargewicht uit te dagen. "Ik wil met Joshua vechten. Absoluut. Ik wil dat omdat ik gewoon weet dat ik zwaar van hem zou winnen. Hij kan niet goed klappen ontvangen, hij heeft geen techniek en hij beweegt echt ontzettend stijf. Ik hou van je Anthony, we zijn vrienden, maar ik wil zeker met je vechten."

Joshua gaf op zijn social media een reactie op de call-out van Paul. Het Engelse zwaargewicht liet een screenshot zien dat hij al vijf minuten met Paul aan de telefoon hing. Bij het screenshot stond het jaar 2026, met een aantal hoopvolle emoticons. Paul en Joshua kennen elkaar al langere tijd en zijn steeds beter bevriend geworden, maar een gevecht lijkt er dus nu toch aan te gaan komen.

De 35-jarige Joshua is een erg bekende naam in de bokswereld. De knokker uit Watford werd in zijn carrière meermaals wereldkampioen en hij vocht tegen de groten der aarde als Tyson Fury, Dyllian White, Oleksandr Usyk, Wladimir Klitschko, Francis Ngannou en Joseph Parker. Joshua is op dit moment de nummer vijf van de wereld met een record van 28 zeges tegenover 4 nederlagen.

Een bokser is altijd aan het trainen, maar Paul zit momenteel niet in een trainingskamp voor een nieuw gevecht. Daarom heeft de Amerikaan alle tijd om met zijn vriendin Jutta Leerdam te chillen in Puerto Rico, waar hij woont. De Nederlandse topschaatsster geniet met volle teugen van het leven op het eiland, zo deelt ze in meerdere video's.