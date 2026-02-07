Glory-fans zijn kickbokslegende Badr Hari duidelijk nog niet vergeten. De Marokkaanse Amsterdammer is zaterdag aanwezig bij Glory 105 en kreeg een luid applaus te horen toen de camera van KIJK op hem inzoomde. Tijdens het evenement maken acht zwaargewichten met elkaar uit wie de opvolger van Rico Verhoeven wordt.

Hari heeft al jaren niet meer gevochten bij Glory, maar is zo nu en dan te gast bij evenementen van de kickboksorganisatie. Officieel heeft het zwaargewicht zijn carrière nog niet beëindigt. Veel Glory-fans hopen dan ook dat de 41-jarige ooit nog terug zal keren in de ring.

Dat het zwaargewicht, die het tweemaal opnam tegen Rico Verhoeven in strijd om de zwaargewichttitel nog altijd geliefd is bij Glory-fans, werd zaterdag andermaal duidelijk. Hari zat op een van de stoelen in de voorste rijen bij de ring toen de camera's hem in beeld brachten. Dat leidde direct tot een luid applaus vanuit het Gelredome.

Selfie

Nadat fans er dankzij de beelden lucht van kregen dat Hari bij het evenement aanwezig was, grepen ze direct hun kans om een selfie te maken met het 1,98 meter lange zwaargewicht. Op beelden die na de partij tussen Anis Bouzid en Errol Zimmerman te zien waren, was te zien hoe fans Hari opzichten om een selfie te bemachtigen.

i Fans maken een Selfie met Badr Hari

Laatste gevecht

Het laatste gevecht van Hari bij Glory dateert alweer van oktober 2023. De Marokkaanse Nederlander verloor toen op basis van een technische knock-out van Uku Jürjendal. Het zwaargewicht lijkt zich nu vooral te focussen op een leven als ondernemer in Marokko, waar hij hard aan de weg timmert met zijn eigen sportschool Punch by Badr, die al meerdere vestigingen telt.