Bokssensatie Gradus Kraus is momenteel nog herstellende van zijn gebroken hand die hij opliep tijdens zijn vorige gevecht, maar staat te popelen om snel weer de ring in te gaan. Zijn vader en trainer Albert geeft hem wijselijk advies over wie zijn volgende tegenstander moet worden.

"Hij heeft nog geen dag stilgezeten", lacht Albert Kraus tegen Sportnieuws.nl. "Hij traint gewoon twee keer per dag en is fit. Hij zat zo'n zes à zeven kilo boven zijn gewicht en nu is dat al twee of drie kilo maar. Hij is volop aan het werk en bezig, zonder die gebroken hand dan."

De pijlen van de boksfamilie zijn op de evenementen van organisatie Boxxer op 18 juli en in september gericht. Als alles goed gaat met het herstel, hoopt de Nederlandse bokssensatie (24) zijn naam weer verder op te bouwen in de bokswereld. Hij zou dan weer twee keer vechten in Groot-Brittannië en dus is dat even een teleurstelling die zijn Nederlandse fans moeten slikken.

'We gaan dan toch voor de grotere namen'

"Daar krijgen we een betere tegenstander en we gaan dan toch voor de grotere namen. Hij wil zo snel mogelijk omhoog in de wereld, dus dan wordt het in september even geen Nederland." Een van de namen die genoemd wordt is de Engelsman Ben Whittaker. De IBF-wereldkampioen in het lichtzwaargewicht is echter niet de gedroomde naam voor Gradus, als je het vader Albert vraagt.

"Er is nog geen gesprek geweest met en over hem, en dat wordt ook zeker niet de zwaarste tegenstander voor Gradus. Er lopen er nog wel wat meer rond die het hem een stuk moeilijker kunnen maken. Whittaker zou dan wel weer een partij zijn waarbij het prijzengeld een stukje hoger wordt. Maar beter kunnen we dat nog even uitstellen om het goed te laten koken, dat het geld nog een stukje hoger wordt."

Volgens vader Albert zijn er genoeg gegadigden die het zijn zoon zwaarder kunnen maken dan Whittaker en heeft Gradus nu partijen nodig waarin hij zich echt kan bewijzen. "Als het deze of volgende maand tegen Whittaker zou kunnen, leuk natuurlijk. Maar ik denk niet dat het het juiste moment is, financieel gezien dan. Later in zijn carrière misschien."

