Jake Paul is in volle voorbereiding op zijn partij met Anthony Joshua en dat gaat er nogal hard aan toe. De verloofde van Jutta Leerdam laat in een recente video een blessure zien die hij heeft opgelopen tijdens het sparren voor de bokspartij.

Paul en Joshua stappen op negentien december tegen elkaar de ring in in het Amerikaanse Miami. In eerste instantie zou de verloofde van Leerdam het opnemen tegen Gervonta Davis, maar die partij werd gecanceld vanwege rechtzaken tegen Davis. Paul wilde dat de partij koste wat kost doorging vanwege de grote financiële deal met Netflix. Joshua stapte in en besloot het tegen de voormalig Youtuber op te nemen.

Voor zijn nieuwe tegenstander moest Paul zijn hele voorbereiding wel om gaan gooien. Waar Davis kleiner is en in lagere gewichtsklasses vecht dan Paul, is Joshua een natuurlijk zwaargewicht die veel groter en zwaarder is dan zijn tegenstander. Daarom heeft Paul een aantal forse zwaargewichten naar zijn trainingskamp laten komen om daar tijdens het sparren het imposante voorkomen van Joshua voor te doen. Die lijken hem wel fors aan te pakken in de trainingen.

Blauw oog

Paul verscheen onlangs in een video van de bekende streamer Adin Ross en daar viel de fans iets op. De bokser liep met een fors blauw oog rond in de video. Ross zag dit ook en hij vroeg aan Paul hoe hij aan het blauwe oog kwam. "Ik ben aan het sparren met de beste zwaargewichten ter wereld. Echt topklasse. Ik denk dat Lawrence Okolie dit heeft gedaan. Hij is 1.98 meter en een kleine 125 kilo", zo vertelt Paul in de stream.

Online zijn er fans die zich zorgen maken over Paul. Ze vragen zich af wat Joshua met hem zal doen als een vechter als Okolie dit al kan aanrichten met dikkere handschoenen. "Ik bid tot God dat Paul iets weet, wat wij niet weten. Dat Joshua is vergeten hoe hij moet slaan of zoiets", schrijft een van de fans op social media. "Besef wat Joshua met kleinere handschoenen hem aan gaat doen", luidt een van de andere reacties onder de video van Ross.