Jutta Leerdam steunt haar verloofde Jake Paul waar ze kan, zo ook deze week. De vechter is in New York voor een nieuw evenement van zijn vechtsportpromotie MVP en de Nederlandse was erbij tijdens de wegingen.

Voor Leerdam staat het leven na het drukke schaatsseizoen in het teken van genieten. Ze vertoeft bij haar verloofde Paul in zijn villa in Puerto Rico en deelde onlangs prachtige beelden vanuit voornamelijk de tuin. Zo geniet Leerdam van de zon, het lekkere eten en Thor, de hond van het stel. Paul is ondertussen druk met allerlei dingen, maar de schaatsster steunt hem waar ze kan.

MVP

Paul is op het moment in New York om daar aanwezig te zijn voor het nieuwe evenement van zijn bokspromotie Most Valuable Productions (MVP). Het evenement vindt op vrijdag plaats in het iconische Madison Square Garden in New York. De hele week zijn er echter al dingen te doen rondom het evenement, zoals de open work-out die fans kunnen bezoeken en de wegingen. De hoofdpartijen van het evenement zijn twee vrouwengevechten van het hoogste niveau. De ene tussen Shadasia Green en Lani Daniels en de andere tussen Alycia Baumgardner en Bomire Shin.

De ceremoniële wegingen vonden donderdag plaats en daar was ook Leerdam bij. De verloofde van de MVP-eigenaar werd in een witte outfit gefilmd toen ze de zaal van het Madison Square Garden binnenliep voor de laatste wegingen en face-offs richting de gevechten van vrijdagavond. De kans is dan ook groot dat Leerdam aan de zijde van Paul naar de gevechten op vrijdag zal kijken.

Sterrenstatus

De ster van Leerdam is al lange tijd rijzende, maar na de Olympische Winterspelen is het al helemaal ontploft. Zo is ze dit jaar zelfs in de Europese versie van de 'Forbes 30 under 30'-lijst terug te vinden. Het magazine kiest in allerlei categorieën dertig mensen die jonger dan 30 jaar oud zijn en iets bijzonders hebben betekend. Leerdam heeft een uitverkiezing gekregen in de categorie 'Sport en spel'.