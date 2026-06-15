Mohamed Touchassie (24) won zaterdag de Light Heavyweight Grand Prix van Glory en mag zich sindsdien de nieuwe wereldkampioen van de divisie noemen. Dat ging letterlijk en figuurlijk niet zonder slag of stoot: niet lang nadat de 24-jarige Marokkaanse vechter zijn kampioensgordel in ontvangst nam moest hij naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

Afgelopen september leek het er nog op dat de nog jonge kickbokser nooit meer bij Glory zou vechten. Toen kwam het nieuws naar buiten dat Touchassie uit ontevredenheid over de regelmaat van wedstrijden de bond zou verlaten. Desondanks stapte hij weer de ring in bij Glory, waar hij afgelopen zaterdag meedeed aan het toernooi in de lichtzwaargewichtdivisie.

De winnaar daar mocht zichzelf direct de nieuwe wereldkampioen worden. De wereldtitel binnen die gewichtsklasse was vacant komen te liggen nadat voormalig kampioen Tarik Khbabez volgens Glory geweigerd zou hebben om opnieuw zijn titel tegen Bahram Rajabzadeh te verdedigen, terwijl eerstgenoemde stelde juist nog in onderhandeling te zijn.

Flinke snee

In de kwartfinale nam de Marokkaan het op tegen Bahram Rajabzadeh. Van tevoren leek publiekslieveling Rajabzadeh een van de grote favorieten, maar daar wilde de Marokkaan niets van weten. Hoewel de eerste ronde wat rommelig verliep en Touchassie tijdens de tweede ronde een flinke snee boven zijn linkeroog opliep, lukte het hem om voldoende schade aan te richten bij de Azerbeidzjaan, waardoor hij een knockdown in de derde ronde moest incasseren. Die besliste de partij in het voordeel van Touchassie.

In de halve finale nam Touchassie het op tegen Cem Caceres. Ook daar wist de Marokkaan de partij in de derde ronde te beslissen. Al oogde hij wel gehavend door de verwondingen aan zijn gezicht. In de finale nam hij het op tegen de voormalig wereldkampioen middengewicht Donovan Wisse. Die partij werd uiterst spannend. De jury was uiteindelijk verdeeld in zijn beslissing, wederom in het voordeel van Touchassie.

'Zo zijn toernooien'

Bond en blauw verscheen de kersverse wereldkampioen in de persruimte voor interviews. Dat gebeurde zittend, staan zat er logischerwijs na drie partijen niet meer in. Maar halverwege de interviews gaf Touchassie aan niet meer verder te kunnen. De kickbokser had alles gegeven en moest daar achteraf de prijs voor betalen. In een ambulance naast Ahoy werd de kersverse wereldkampioen behandeld.

"Zijn snee moet gehecht worden en hij moet een scan laten maken van zijn hoofd", vertelde iemand uit zijn kamp in gesprek met deze site. Niet veel later vertrok de ambulance met zwaailichten. Een dag later kreeg de kickbokser goed nieuws; hij werd ontslagen uit het ziekenhuis. "Alles is oké. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis, wel gehavend, maar zo zijn toernooien", liet zijn trainer Saïd el Badaoui in gesprek met deze site weten.

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