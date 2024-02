Kickbokser slaat tegenstander met één welgemikte stoot knock-out

De UFC-avond in Mexico is zaterdagnacht gekleurd door een prachtig moment in de partij tussen Brian Ortega en Yair Rodriguez. In de opbouw naar het gevecht hadden de twee vedergewichten al heel veel respect voor elkaar, maar na de overwinning van Ortega werd dit nog maar eens duidelijk. De Amerikaan wilde zijn hand niet omhoog krijgen na de zege op Rodriguez.