Rico Verhoeven heeft op zijn Instagram-pagina afscheid genomen van ex-kickbokser Nordin El Otmani (45). De voormalig Nederlands kampioen verloor deze week zijn gevecht tegen een hersentumor.

El Otmani was een bekende kickbokser die in zijn loopbaan Nederlands kampioen werd. Hij stond bekend om zijn harde stoten, maar ook om zijn lieve karakter buiten de ring. El Otmani werd na zijn loopbaan belangrijk als trainer en mentor voor andere vechters in zijn eigen sportschool de El Otmani Gym, tot het noodlot toesloeg. Hij werd ziek en vorig jaar werd bekend dat de ziekte was verergerd. In een van zijn laatste interviews riep El Otmani iedereen op om te 'blijven vechten'. Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat de oud-kickbokser op 45-jarige leeftijd is overleden aan een hersentumor.

Dat El Otmani geliefd was in de vechtsportwereld bleek een understatement nadat naar buiten kwam dat zijn ziekte erger was geworden. Via een crowdfundingsactie werd er geld opgehaald voor een behandeling en onder andere Verhoeven stond achter die actie. Het kickboksicoon veilde twee gesigneerde bokshandschoenen om geld op te halen voor de vader van zes kinderen. Er werd 150.000 euro opgehaald voor een behandeling van El Otmani in Amerika.

Rico Verhoeven

Na het overlijden van El Otmani meldde Verhoeven zich met een mooie story op zijn Instagram. Hij plaatste een van de laatste foto's die hij met zijn overleden vriend. Daarbij zette hij de tekst: 'We zijn een hele grote verloren. Een echte legende. Rest in kracht mijn vriend'.

El Otmani Gym

Ook op de Instagram van El Otmani Gym wordt stilgestaan bij het overlijden van de oprichter en naamgever. 'Je leerde ons respect en mannelijkheid. Aan de hoofdweg gaf je ons wijze lessen. Je accepteerde niet dat iemand werd gepest of uitgelachen en je hebt veel moeite in je familie en de gemeenschap gestopt.' Ook wordt voor vandaag opgeroepen voor een speciaal gebed in de sportschool ter ere van de geliefde trainer El Otmani, een man die iedereen binnen de sportschool inspireerde.