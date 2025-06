De geschiedenis van de zwaargewichten bij Glory kent slechts twee wereldkampioenen: Sem Schilt en Rico Verhoeven. Schilt geeft nu, in aanloop naar het gevecht van Verhoeven met Artem Vakhitov, zijn mening over de huidige titelhouder.

Allereerst laat Schilt zijn licht schijnen op de tegenstander van The King of Kickboxing. Vakhitov is eigenlijk een halfzwaargewicht en is geen 'natuurlijke grote jongen', zoals Verhoeven dat zou zeggen.

Schilt zegt tegen de NOS: "Die Rus is misschien lichter en kleiner, maar ook een halfzwaargewicht kan jou met één klap neerhalen. Als Rico zijn eigen spelletje speelt en zelf de dirigent is in het gevecht, moet hij Vakhitov kunnen verslaan. Maar als Rico het te veel laat gebeuren, komt hij in de problemen."

Bewondering en kritiek

De inmiddels 51-jarige Schilt pakte vier wereldtitels in K-1 (een andere kickboksorganisatie) en stapte toen over naar Glory, om daar in 2012 de Heavyweight Grand Slam te pakken. In 2014 nam Verhoeven zijn wereldtitel over. Zij zijn nog altijd de enige twee vechters die een wereldtitel in handen hebben gehad bij de zwaargewichten.

The Dutch Destroyer spreekt dan ook zijn waardering uit voor zijn opvolger, maar heeft ook kritiek. "Hij vecht dan wel niet zo veel - daar vind ik ook wel wat van - maar zijn prestaties zijn wel heel erg goed. Ik ben blij dat het goed met hem gaat en dat ik nog altijd de laatste ben die hem heeft verslagen."

Einde carrière nadert

De 36-jarige Verhoeven gaf zelf al meermaals aan dat het einde van zijn carrière nadert, maar verklapte in aanloop naar het gevecht met Vakhitov nog wel 'een handvol gevechten' te kunnen doen.

Schilt vocht tegen Verhoeven in 2012

Schilt pakte in 2012 de wereldtitel bij het Glory-toernooi met liefst zestien vechters op één avond. Dat was bij het evenement Glory 4, zaterdag wacht alweer Glory 100. Verhoeven maakte toen ook al kans op de wereldtitel, maar moest nog het hoofd buigen voor zijn voorloper.

Verhoeven zei daar over: "Hij versloeg jarenlang iedereen achter elkaar. Schilt liep na de finale met zijn kampioensriem langs mijn kleedkamer en zei: jij was mijn zwaarste tegenstander vanavond, binnen één of twee jaar ben jij wereldkampioen. Hij bleek in de toekomst te kunnen kijken."