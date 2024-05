Levi Rigters vecht tóch op Glory 92: 'Een sterke grote gast, voor het grote publiek misschien niet bekend'

Geluk voor Levi Rigters: hij vecht toch tijdens Glory 92 in Rotterdam. Glory heeft na de afmelding van Jahfarr Wilnis (38) nog een vervanger gevonden. Een debutant stapt de ring in tegen de 28-jarige Rigters: Nico Horta.

Rigters vocht al eens tegen de 32-jarige Rotterdammer. "Ik heb tegen hem gevochten in de B-klasse en hij is een sterke en grote gast. Hij vecht ook regelmatig in het buitenland dus ik moet aan de bak. Voor het grote publiek is hij misschien niet bekend, maar ik bereid me voor op een harde pot", zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Toch nog een gevecht voor Rigters

Rigters zou eigenlijk op 18 mei vechten tegen de veteraan Wilnis, maar die haakte geblesseerd af. The Judge was uiteraard teleurgesteld en hoopte dat Glory een vervanger kon regelen. "Ik zou alleen niet weten wie. Er is nog een week te gaan..", vertelde hij eerder deze week tegenover Sportnieuws.nl. In de vorm van Nico Horta werd er toch nog op tijd een vervanger opgeroepen.

Robbie Timmers, Head of Matchmaking bij Glory, noemde de zoektocht 'ingewikkeld', maar was blij dat er uiteindelijk iemand klaarstond. Om tegen zo’n tegenstander in te springen getuigt van veel lef en dat zegt dus ook veel over Nico. Hij ziet dit als de kans van zijn leven. Waar anderen niet wilden invallen, nam hij wél zonder twijfel de uitdaging aan. We geloven dat hij een geduchte tegenstander is", vertelt Timmers tegen het AD.

Rematch tegen Rico Verhoeven

De 28-jarige Levi Rigters is aan het toewerken naar een rematch tegen Rico Verhoeven, de absolute koning van het zwaargewicht bij Glory. Eerder dit jaar verloor hij van hem op de Grand Prix. "Het was altijd mijn doel om tegen hem te vechten. En om te winnen. Dat is niet gelukt, maar ik heb er heel veel van geleerd", aldus Rigters.

In een interview met Glory gaf Verhoeven credits voor Rigters tijdens de Grand Prix. In de finale deelde Rigters een spinning backfist uit, die Verhoeven niet aan zag komen. Toch won The King of Kickboxing. "Het toonde aan dat hij er nog nét niet is. Hij is dichtbij en hard op weg, maar hij is er nog niet", blikte Verhoeven terug. Ik verwacht dat ik hem nog wel een keer tegenkom. Ik hoop niet te snel, want hij heeft nog iets meer ervaring nodig. Als hij dat heeft, is hij er klaar voor."