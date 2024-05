Streep door duel tussen Levi Rigters en Jahfarr Wilnis tijdens Glory 92: 'Hoop dat ze nog een vervanger vinden'

Levi Rigters zou volgende week vechten bij Glory 92, maar dat gaat in ieder geval niet gebeuren tegen Jahfarr Wilnis. Zij zouden tegenover elkaar staan op 18 mei, maar Wilnis is geblesseerd geraakt en moet afzeggen.

Rigters vertelde woensdag in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij niet wist waarom Wilnis moest afzeggen. Het blijkt vanwege een blessure te zijn, zo laat Wilnis weten aan Sportnieuws.nl-verslaggever Giovanni Tjin, "Afgelopen vrijdag heb ik tijdens een explosieve sprint mijn hamstring ingescheurd. We hebben het weekend er overheen laten gaan, helaas zonder resultaat."

Volgens Rigters wordt door Glory gezocht naar een nieuwe tegenstander. Hij heeft er zelf weinig vertrouwen in. "Ik zou alleen niet weten wie. Er is nog een week te gaan..." De 38-jarige Wilnis vindt het jammer dat hij het niet tegen Rigters kan opnemen. "Ik hoop dat ze nog een vervangende tegenstander zullen vinden voor Levi en wens hem succes."

Domper voor Rigters

Rigters baalt uiteraard ook van het afzeggen. Hij was er helemaal klaar voor om tegen Wilnis te vechten, zo bleek toen Sportnieuws.nl eerder deze week langsging bij de kickbokser. Bovendien heeft hij zulke wedstrijden ook nodig om een rematch tegen Rico Verhoeven af te dwingen. Van Verhoeven verloor hij eerder dit jaar tijdens Glory Grand Prix. "Het was altijd mijn doel om tegen hem te vechten. En om te winnen. Dat is niet gelukt, maar ik heb er heel veel van geleerd", zo vertelde Rigters tijdens het interview.

Rigters hoopt binnenkort revanche te nemen op Verhoeven. "In mijn hoofd ben ik aan het opbouwen naar de rematch toe", zegt Rigters over zijn komende programma. "Dus elke wedstrijd, ook deze tegen Jahfarr, is heel belangrijk om weer kans te maken op die rematch. Elke wedstrijd denk ik: 'Oké, als ik deze wedstrijd win, krijg ik misschien wel die title shot.'" Die wedstrijd tegen Wilnis komt er dus niet.

In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt Rigters dat het op het laatste moment niet doorgaan van een wedstrijd 'er wel een beetje bijhoort' in zijn loopbaan. Het is namelijk niet de eerste keer. In maart 2022 werd zijn match tegen Jamal Ben Saddik, omdat er kort daarvoor rellen ontstonden tijdens het gevecht tussen Badr Hari en de Pool Arkadiusz Wrzosek, afgelast.