'De koning is een ander type beest': Rico Verhoeven over het verzoek van Bahram Rajabzadeh

Rico Verhoeven heeft in de 'Glory Heavyweight Grand Prix' van 9 maart maar weer eens bewezen dat hij de ultieme 'King of Kickboxing' is. Ondanks de 'spinning back fist' van Levi Rigters wist Verhoeven de overwinning binnen te slepen. Publiekslieveling Bahram Rajabzadeh liet zich ook van zijn beste kant zien en wil graag met Verhoeven de ring in.

Het gebeurt niet vaak, maar bij de Glory Heavyweight Grand Prix ging Rico Verhoeven tegen het canvas na een perfect uitgevoerde spinning back fist van Levi Rigters. "Ik zag het niet aankomen en mijn gezicht lag letterlijk op het canvas", vertelt Verhoeven in een interview met Glory. "Ik had zoiets van: f*ck, ik moet opstaan."

Verhoeven staat er om bekend dat hij altijd één keer meer opstaat dan zijn tegenstander en doorvecht tot het bittere einde. Daarnaast is The King of Kickboxing altijd zeer kritisch tegenover zichzelf, en hij was dan ook teleurgesteld in zichzelf dat hij tegen de vlakte werd geslagen. "Ik werd te comfortabel en hij verraste me. Je moet nooit iemand onderschatten, op welk niveau dan ook. Zelfs niet als het dier gewond is, en dat is wat er gebeurde."

Levi Rigters is in ieder geval nog niet klaar en werkt naar een rematch toe om Verhoeven te verslaan en wereldkampioen te worden. Rigters is ervan overtuigd dat hij het wel kan, ongeacht hoeveel mensen zeggen van niet.

Glory 92

Op zaterdag 18 mei zal Glory 92 plaatsvinden waar verschillende mooie wedstrijden op het programma staan. Verhoeven zal zelf niet gaan vechten, maar hij heeft er in ieder geval wel heel veel zin in. "Er is een nieuwe wereldkampioen lichtzwaargewicht, Tarik Khbabez. Er zal veel druk op hem staan. Zijn grootste kracht is dat hij niet opgeeft en altijd blijft gaan. We zullen zien hoe hij het gaat doen."

Ook over publiekslieveling Rajabzadeh had Verhoeven wat te zeggen. "Hij heeft een kans om het erg goed te doen. Dat zijn mensen van zijn eigen gewicht, maar het zal er vlugger aan toe gaan dan in het zwaargewicht." Rajabzadeh was in de Glory Heavyweight Grand Prix nog te zien tussen de zwaargewichten, maar maakte na zijn gevecht tijdens Glory 91 bekend dat hij een gewichtsklasse lager mee gaat doen.

Verhoeven tegen Rajabzadeh

Ondanks de overgang naar een gewichtsklasse lager, is een gevecht dit jaar tussen Verhoeven en Rajabzadeh niet ondenkbaar. De Azerbeidzjaanse kickbokser is overtuigd dat hij Verhoeven kan verslaan en ziet het gevecht wel zitten. Hierop had Verhoeven een duidelijk antwoord: "Laat het hem proberen. Hij heeft goede gevechten gehad in de Grand Prix, maar de koning is een ander type beest. Hij heeft nog niemand gevochten zoals ik. Het wordt zwaar, maar wel een leuk gevecht."