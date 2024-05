Levi Rigters blikt terug op meeslepend Glory-gevecht tegen Rico Verhoeven: 'Ik heb het nog vaak gecheckt'

Levi Rigters staat aankomend weekend weer in de ring tijdens Glory 92. Het leek er een tijdje op dat hij door een afzegging helemaal niet in actie zou komen, maar gelukkig voor hem is er een vervanger geregeld voor het duel in Rotterdam. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt de kickbokser vooruit op het evenement en kijkt hij terug op zijn meeslepende gevecht met Rico Verhoeven.

Rigters vecht zaterdagavond tegen Nico Horta, die voor het eerst de ring in stapt bij Glory. Hij werd op het laatste moment gevraagd nadat Jahfarr Wilnis zich afmeldde. Dat de wedstrijd van Rigters alsnog door kan gaan, stemt hem blij. "Deze wedstrijden moet ik namelijk winnen voor die rematch." Rigters wil later dit jaar dolgraag revanche nemen op Rico Verhoeven en goede resultaten helpen daar bij.

Knockdown tegen Verhoeven

Eerder dit jaar verloor Rigters tijdens de Glory Grand Prix in Arnhem na een spectaculair gevecht van Verhoeven. Met een spinning backfist maakte hij in maart wel veel indruk in de finale. Hij heeft dat moment nog vaak teruggekeken. "Die weken daarna wel. Nu zie ik hem nog wel eens voorbij komen, maar ik heb het vaak gecheckt ja", geeft hij toe.

De 28-jarige Rigters debuteerde in 2020 namens Glory. Al snel bleek Rigters erg talentvol werd hij zelfs qua talent vergeleken met Rico Verhoeven. Sindsdien won hij zeventien gevechten en verloor hij er slechts twee.

Bekijk hieronder het volledige interview van Sportnieuws.nl met Levi Rigters

Glory 92 in Rotterdam

Glory 92 vindt plaats op zaterdag 18 mei en de main card-gevechten beginnen om 20:00 uur. Al die gevechten zijn live te volgen op Videoland. Een abonnement op de streamingsdienst kost vijf euro per maand. In Rotterdam Ahoy staat er onder meer een titelgevecht op het programma van Donovan Wisse én stapt Rigters dus toch in de ring.

