Jake Paul heeft met zijn bedrijf Most Valuable Promotions een vette vis binnen gehengeld. De verloofde van de Nederlandse olympisch schaatskampioene Jutta Leerdam heeft MMA-legende Francis Ngannou gestrikt.

Paul, een van de mede-oprichters van MVP, maakte maandag bekend dat Francis Ngannou weer gaat vechten. De 39-jarige Kameroense kampioen neemt het op 10 mei op tegen het Braziliaanse zwaargewicht Philipe Lins.

Zoals het geval was bij enkele grote gevechten van Paul zelf, wordt het gevecht gestreamd op het platform van Netflix. In een aankondiging zegt Netflix vol trots dat dit het eerste MMA-gevecht wordt op het platform.

Kooi

Paul schrijft op X: "De twee meest gevreesde zwaargewichtkampioenen in de MMA-wereld zijn Francis Ngannou en Jon Jones. Eén van hen stapt op zaterdag 16 mei de kooi in, live te zien op Netflix. Francis Ngannou neemt het op tegen de Braziliaan Philipe Lins. Daarnaast staat ook het gevecht Ronda Rousey tegen Gina Carano op het programma."

BREAKING: Francis Ngannou vs. Philipe Lins added to the Ronda Rousey vs. Gina Carano card.



The first-ever MMA event on Netflix. Buckle up 🔥 #RouseyCarano

Saturday, May 16

LIVE on Netflix pic.twitter.com/vBHyDktBYQ — Netflix Sports (@netflixsports) March 9, 2026

Ngannou heeft de berichgeving bevestigd. In een video zegt hij: "Terwijl de wereld praatte, bleef ik evolueren. MVP is de promoter. Wie weet ben ik nu één stapje dichterbij het knock-out slaan van Jake Paul."

AJ

In 2024 vocht Ngannou tegen het Britse zwaargewicht Anthony Joshua (34). Dat was een bokspartij, terwijl Ngannou dus juist een MMA-icoon is. Joshua had slechts twee rondes nodig om de Kameroener knock-out te meppen.

Francis Ngannou said fighting on the Ronda Rousey MVP card puts him one step closer to knocking out Jake Paul 👀 pic.twitter.com/hB5jF4boy4 — Happy Punch (@HappyPunch) March 9, 2026

Ngannou, voormalig kampioen bij de zwaargewichten in de UFC, stond pas voor de tweede keer in de ring voor een bokskamp. Hij verloor eerder op punten van de WBC-kampioen bij de zwaargewichten Tyson Fury, die meer moeite had om Ngannou te verslaan.

Jutta Leerdam

Maandag kwam Paul ook met een andere onthulling, namelijk van het enorme cadeau dat hij heeft aangeschaft voor zijn geliefde. Hij deelde de surprise in een video. Paul houdt daarin de handen voor de ogen van Leerdam terwijl ze op de oprit voor zijn huis staan.

Als hij zijn handen voor haar gezicht weghaalt, kijkt de topschaatsster tegen een peperdure auto aan. "Oh my god", brengt ze uit als ze het voertuig ziet. Het gaat daarbij om een Mercedes Brabus G-Wagon. Die auto's zijn normaal gesproken enkele tonnen en soms zelfs een miljoen euro waard.