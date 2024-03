MMA-vechter Jairzinho Rozenstruik heeft hoop tegen Shamil Gaziev: 'Iedereen maakt fouten'

Jairzinho Rozenstruik (35) knokt zaterdag tegen Shamil Gaziev tijdens het vechtsportgala UFC Vegas 87. Het gevecht is zelfs het main event van de avond. Het is de zesde keer dat de Surinamer in een main event van UFC vecht.

De MMA-vechter won slechts één van zijn vier vorige bouts, die tegen Chris Daukaus. Curtis Blaydes, Alexander Volkov en Jailton Almeida waren hem te machtig de afgelopen jaren. Maar Rozenstruik heeft niet het idee dat hij in zijn nadagen zit. "Nee hoor, ik voel geen druk", vertelt hij aan Eurosport. "Dingen zijn niet gelopen zoals ze hadden moeten lopen en daar zal wel een reden voor zijn. Ik kijk niet naar het verleden, maar naar de toekomst. Ik moet zorgen dat ik zaterdag win en dan is alles weer positief en kunnen we verder kijken."

UFC

Gaviev uit Dagestan is geen hele bekende naam binnen de UFC. Hij vecht pas zijn tweede partij ooit voor die organisatie. Maar Rozenstruik kent zijn opponent inmiddels aardig goed. "Ik weet alles van mijn tegenstander", legt hij uit.

"Hij is ongeslagen en heeft een 12-0 record. Dat wil iets zeggen. Hij kan goed worstelen en slaat ook mensen knock-out. Iedereen maakt fouten. Laten we hopen dat hij een fout maak waar ik op kan anticiperen en hem vervolgens eruit kan slaan. We werken nog altijd naar het ultieme doel en dat is om ooit voor een titel te kunnen vechten."