Gradus Kraus vecht zaterdagavond in een belangrijk gevecht tegen de Engelsman Boris Crighton. De Nederlander is overtuigd dat hij er weer een show van zal maken, zo vertelde hij op zijn persconferentie. Daarnaast kreeg hij op datzelfde persmoment nog veel lof vanuit de promotie waar hij nu voor knokt.

Kraus vecht zaterdag in het co-main event tijdens de kaart van bokspromotie Boxxer. Die organisatie doet zaterdag een van de grootste evenementen uit de geschiedenis in de Copper Box Arena in Londen. Kraus staat dus als een na laatste partij van de avond, het hoofdevenement is Francesca Hennessy tegen Ellie Bouttell. Voor de bokssensatie uit Oss is het de eerste keer dat hij namens de organisatie Boxxer vecht en dus wil hij de eigenaren laten zien wat hij in huis heeft.

Voor Kraus is het duidelijk wat er moet gebeuren. Vertrouwen hebben in zijn eigen kunnen en dan moet de overwinning zijn kant op gaan. "Ik wil de fans altijd een spectaculair gevecht geven en ik ga altijd voor die knock-out. Ik ben altijd vol zelfvertrouwen en ik ga altijd voor die overwinning. Ik weet wat ik kan en ik ben iemand die hard vecht. Het maakt niet uit wie er voor mij staat. Ik doe toch mijn eigen ding en ik zal altijd winnen."

'Hij is al een ster'

In Nederland en in Engeland wordt de naam van Kraus alsmaar populairder. De vechter uit Oss verloor sinds oktober 2024 geen wedstrijd meer en wint bijna al zijn partijen op knock-out. Ook staat hij bekend om zijn ludieke opkomst. Standaard neemt hij zijn dochtertje mee en doet hij een dansje op een nummer dat zij heeft uitgekozen.

Boxxer-oprichter Benjamin Shalom is er zelf ook van bewust dat hij met Kraus goud in handen heeft. "Hij wil actief blijven. Ik denk dat actief blijven een van de belangrijkste dingen voor hem wordt dit jaar. Vier grote gevechten op vier grote platforms. Hij is echt een ster. Onze taak is hem laten zien aan de wereld. Deze man gaat in een streep naar de top, met of zonder ons. Wij moeten er voor zorgen dat hij op een platform kan vechten waar hij die echte superster kan worden. Dat is onze taak en we zijn vol vertrouwen dat dat zal lukken. Mensen gaan zijn naam onthouden."