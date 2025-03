Nederlandse UFC-sensatie maakt zich op voor gevecht met 'toekomstig wereldkampioen'

Reinier de Ridder doet het uitstekend in de UFC. De 34-jarige vechter won zijn eerste twee gevechten in de grootste MMA-organisatie ter wereld en maakt zich nu op voor zijn derde uitdaging. Dat wordt misschien wel de zwaarste tot nu toe.

De Ridder debuteerde in november 2024 in de UFC tegen Gerald Meerschaert, een Amerikaan. Hij won in de derde ronde met een arm-triangle choke. Twee maanden later mocht The Dutch Knight alweer aan de bak, ditmaal tegen Kevin Holland (opnieuw een Amerikaan). Dat ging nog makkelijker: in de eerste ronde zorgde De Ridder voor een snelle finish.

Nu wacht een gevecht met Bo Nickal, die gespecialiseerd is in worstelen. De 29-jarige Amerikaan won zijn eerste drie duels in de UFC met overtuiging, maar de vierde ging wat stroever. Omdat hij Paul Craig niet naar de grond kreeg, bleven beide vechters vijftien minuten lang overeind. Nickal won uiteindelijk door aan unanieme jurybeslissing.

Dit is Reinier de Ridder: Nederlandse MMA-sensatie bestormt op 34-jarige leeftijd UFC Reinier de Ridder debuteerde in 2024 in de UFC met een knappe overwinning. De 34-jarige MMA-vechter komt dit weekend voor de tweede keer in actie, maar wie is de eerste Nederlandse vechter op de main card van de UFC sinds 2019 eigenlijk?

Kansen voor De Ridder

Daar lijken dus kansen te liggen voor De Ridder tegen Nickal, die in de Amerikaanse media wordt gezien als toekomstig wereldkampioen in het middengewicht. Het gevecht is op zaterdag 3 mei in Des Moines, Iowa.

De Ridder hoopte na zijn tweede gevecht zelf op een vechter uit de top vijf van de ranglijst. Wat dat betreft heeft de Nederlander slecht nieuws gekregen: omdat De Ridder na zijn laatste zege is opgeklommen naar de dertiende plek, heeft hij Nickal uit de top vijftien geduwd.

Nederlandse sensatie in UFC gaat nu voor de allerbeste tegenstanders: 'Een droompartij' Reinier de Ridder maakt snel naam in de UFC. De 34-jarige Nederlandse MMA-vechter droomt dan ook groots. Hij roept om ‘nieuwe slachtoffers’ en heeft als doel de titel. Sportnieuws.nl sprak met hem over zijn sensationele zege van afgelopen weekend, de liefde voor zijn gezin en de sportieve ambities.

Droompartij

Na zijn vorige gevecht droomde de vechter uit Breda juist van voormalig kampioen Israel Adesanya, inmiddels de nummer vier op de ranglijst. "Dat zou echt een droompartij zijn, omdat hij al zo lang aan de top staat. Adesanya is altijd die gozer geweest die de beste was." The Dutch Knight zal dus nog minimaal één keer moeten winnen, voor hij zich mag meten met de absolute top.