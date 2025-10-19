Reinier de Ridder moest dit weekend een gigantische teleurstelling slikken. De UFC-vechter was een ware sensatie bij de Amerikaanse vechtsportorganisatie en leek hard op weg naar een titelgevecht, maar die ambities kregen een knauw door een onverwachte nederlaag tegen Brendan Allen.

De Ridder zou zondag eigenlijk tegen Anthony Hernandez in de kooi stappen, maar de Amerikaan moest door een blessure zich afmelden. Daardoor nam de Nederlandse sensatie het plotseling op tegen invaller Allen. Na vier zeges in de UFC leek een nieuwe overwinning genoeg te zijn om het op te mogen gaan namen tegen kampioen Khamzat Chimaev.

Chimaev haalt uit naar De Ridder

De Nederlander had het erg moeilijk tegen de Canadees en moest uiteindelijk na vier rondes de handdoek in de ring werpen. De twee vochten het vooral op de grond met elkaar uit en daar had Allen lange tijd de overhand waarmee hij De Ridder volledig uitputte. De Nederlandse vechter kwam nauwelijks meer overeind na de vierde ronde en in overleg met zijn team werd besloten om er de brui aan te geven.

De Ridder lijkt dus te kunnen fluiten naar een gevecht om de titel en alsof dat niet genoeg was, kreeg hij ook nog een sneer van regerend kampioen Chimaev via sociale media. 'This bullshit guy give up', schreef de vechter die uitkomt voor de Verenigde Arabische Emiraten op X.

Titelgevecht ver weg

De Ridder zal zich nu opnieuw weer moeten opwerken om in de toekomst toch weer te gaan strijden om de titel in de UFC. Hij was voorafgaand aan het gevecht met Allen de nummer vier van de wereld, maar gaat waarschijnlijk een stuk zakken. Hij won eerder dit jaar wel nog van nummer acht Robert Whittaker en zal hem dus nog wel achter hem houden. De Canadees Allen stond juist negende en zal op zijn beurt dus gaan stijgen. Dat gaat mogelijk ten koste van De Ridder.

Chimaev zal binnenkort dus een andere uitdager dan De Ridder tegenover zich in de kooi gaan krijgen. De kampioen, die oorspronkelijk uit Rusland komt, pakte de titel eerder dit jaar af van Dricus Du Plessis.