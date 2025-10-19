Reinier de Ridder had zondagochtend (Nederlandse tijd) dé kans om een titelgevecht te verdienen in de UFC. De Nederlandse topvechter moest in Vancouver tegen de Canadees Brendan Allen, die was ingevallen voor zijn afgehaakte eigenlijke tegenstander Anthony Fluffy Hernandez. 'RDR' moest het gevecht opgeven.

Allen was ingevallen voor de geblesseerd geraakte Hernandez en leek op papier een ideale prooi voor de Nederlander. Hij was één overwinning verwijderd van een titelgevecht in het middengewicht, maar moet nu waarschijnlijk weer helemaal opnieuw beginnen met zijn opmars in de UFC-divisie. Tegen Allen werd het, zoals voorspeld, een waar grondgevecht. De twee zijn gespecialiseerd in jiu-jitsu en houden dus wel van een worstelpartijtje. Echter ging het bij De Ridder dit keer helemaal mis op conditioneel vlak.

Opgave na vierde ronde

De eerste ronde in Vancouver ging nog prima voor de 35-jarige vechter uit Breda. Maar in de drie rondes erna raakte de tank leeg bij 'RDR'. Terwijl Allen op de grond veel vuisten en ellebogen uitdeelde, kwam De Ridder na ronde vier bijna niet meer overeind. Hij werd door de scheidsrechter gemaand op te staan, anders zou hij het gevecht sowieso verliezen. Maar eenmaal op zijn stoel in zijn hoek gezeten, zag het team van de Nederlander dat het niet goed ging met hem. Ze besloten het gevecht op te geven en de figuurlijke handdoek in de ring te werpen.

Kans op titelgevecht verkeken

Allen, die op plek negen van de middengewichten stond, zal een flinke boost krijgen met zijn invalzege. Een paar weken geleden wist hij nog niet eens dat hij zou vechten en nu heeft hij met een technische knock-out gewonnen van de tot dan toe ongeslagen sensatie binnen de UFC. Of hij meteen mag dromen van het uitdagen van de huidige kampioen Khamzat Chimaev is de vraag. Eigenlijk was die eer weggelegd voor nummer vier De Ridder, áls hij had gewonnen van Allen.

'Het ziet er niet goed uit'

Maar volgens de UFC-specialist bij CBS Sports in Amerika 'ziet het er niet goed uit' voor De Ridder nu. "Je kunt snel herstellen van zo'n nederlaag, maar het feit dat hij opgaf en de vijfde ronde niet gevochten heeft, maakt het dat hij er niet goed opstaat bij de matchmakers bij de UFC. Dit geeft niet de energie af die je wil naar het publiek en naar de organisatie", was het harde en pijnlijke oordeel voor De Ridder. De precieze gevolgen moeten nog bekend worden gemaakt. De Ridder won in één jaar liefst vier duels bij de UFC en was nog ongeslagen.