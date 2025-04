Nieky Holzken vecht in zijn eigen woonplaats om wereldtitel, The Natural maakt tegenstander bekend

Nieky Holzken gaat na zes jaar weer in Nederland vechten. The Natural gaat in zijn woonplaats Helmond knokken voor de WBF-wereldtitel tegen een gevaarlijke opponent uit Albanië.

Holzken neemt het op tegen Edison Demaj. De Albaniër met een record van dertien zeges om vier verliespartijen. De partij vindt plaats in het VEKA sportcentrum in Helmond. Holzken is in die stad geboren en getogen en ontmoette daar ook zijn vrouw Nathellie. In 2018 vocht The Natural voor het laatst in Nederland. Toen knokte hij voor het laatst onder de vlag van Glory. Daarna stapte hij over naar de Aziatische organisatie ONE Championship.

Op 12 juli neemt Holzken het dus op tegen Demaj. De voor Albanië uitkomende vechter traint en woont in het Duitse Hamburg. zijn laatste partij vocht Demaj in februari in het Canadese Montreal. Daar ging hij onderuit tegen de thuisvechter Moreno Fendero. Demaj is 32 en daarmee maar liefst negen jaar jonger dan zijn opponent Holzken. De Nederlander zijn laatste partij was een overwinning op de Duitser Bernard Donfack.

Familie

De avond in Helmond zal een ware familieaangelegenheid worden voor de familie Holzken. Nieky zijn zoon Gerardo vecht namelijk als tweede gevecht op de kaart. De zoon van het Nederlandse vechtsporticoon timmert steeds meer aan de weg en mag dus ook op de kaart in Helmond vechten. Zijn vader Nieky staat altijd in zijn hoek om Gerardo te coach voor en tijdens de wedstrijd. De jonge Holzken vocht onlangs ook tijdens het Boxing Influencers-evenement.

Gerardo Holzken neemt het in zijn gevecht op tegen Ionas Fartoviy. Die partij is niet om een titel. Vader Nieky en Demaj vechten in twaalf boksrondes van drie minuten wie er uiteindelijk met de titel vandoor gaat.