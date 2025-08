De sportwereld is opgeschrikt door een nieuw dopinggeval. Op de Olympische Spelen werd hij nog massaal toegejuicht als winnaar van een gouden medaille, maar een bokslegende is nu hard van zijn voetstuk gevallen.

Het gaat om bokslegende Lazizbek Mullojonov, olympisch kampioen in het zwaargewicht in Parijs 2024. De man uit Oezbekistan is betrapt op doping en is voorlopig geschorst door de International Testing Agency (ITA). Daardoor mag hij de komende tijd niet in actie komen.

Dopingtest nekt olympisch kampioen

Hij liep een paar weken geleden tegen de lamp, zo meldt de ITA. Buiten wedstrijden om werd een dopingtest bij hem afgenomen en daaruit bleek dat hij positief werd getest op een verboden middel. Het zou gaan om een goedje wat onder meer de snelle spiergroei, kracht en vermogen van hem zou verbeteren.

Het middel metasteron staat op de lijst van verboden middelen van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). Het middel is altijd verboden, zowel binnen als buiten competitie.

De 26-jarige Mullojonov, prof sinds 2021, mag een B-staal analyse aanvragen. Bevestigt die de A-staal, of vraagt hij geen B-staal aan, dan beschouwt de ITA het als een dopingovertreding. Mullojonov kan zijn testresultaat toelichten en de schorsing aanvechten. De kans is echter groot dat hem een flinke dopingschorsing te wachten staat. Wat er eventueel met zijn gouden plak gaat gebeuren, is niet duidelijk.

Mullojonov versloeg bijna een jaar geleden Loren Berto Alfonso Dominguez (Azerbeidzjan) in de finale van de -92kg klasse in Parijs. Zijn profstatistieken tonen zeven overwinningen (zes knock-outs) en geen nederlagen. Zijn laatste zege was een unanieme jurybeslissing tegen Younes Baalla in juni in Riyad (Saoedi-Arabië), onderdeel van de WBC zwaargewicht Grand Prix.

De WBC website geeft aan dat Baalla, en niet Mullojonov, het in de achtste finales van de zwaargewicht Grand Prix opneemt tegen Dante Stone (VS). Het is onduidelijk of dit verband houdt met Mullojonovs schorsing. Er is geen verdere uitleg gegeven.

Massaal getest tijdens Olympische Spelen

Tijdens de Spelen werd er ook al massaal getest op doping. In totaal werden er toen 4154 sporters gevraagd om een plasje te doen of wat bloed af te geven.. Daaruit bleken er vijf positief.