In de Tour de France is er al jarenlang niemand betrapt op dopinggebruik, maar daarbuiten is het helaas zo nu en dan raak. Daar heeft Antwan Tolhoek de zware consequenties van ondervonden. De 31-jarige wielrenner uit Nederland werd in 2023 positief gestest op verboden middelen. Nu heeft hij te horen gekregen dat hij jarenlang niet in actie mag komen.

De Nederlandse klimmer werd op 27 november 2023 positief gestest op het gebruik van steroïden. Die staan op de verboden lijst van WADA, het internationale dopingagentschap. Enkele maanden later werd hij voorlopig geschorst. Op dat moment was hij net in dienst bij het kleine Sabgal-Anicolor, maar die ploeg verscheurde het contract een dag nadat hij werd geschorst.

Jarenlang bij Jumbo-Visma

Daarvoor reed Tolhoek voor onder meer Jumbo-Visma. Met die ploeg boekte hij in de Ronde van Zwitserland zijn grootste succes. In 2019 won hij daar een fraaie etappe. In Zwitserland brak hij drie jaar eerder al door met een verrassende winst in het bergklassement. In totaal reed hij vier grote rondes, alle vier namens Jumbo-Visma. Op het moment van zijn positieve test was hij in dienst van Trek-Segafredo.

Eerder al geschorst door Nederlandse ploeg

Toch was er ook in Nederlandse dienst al een hoop te doen rondom de Nederlander. Tijdens een trainingskamp in 2017, toen hij nog niet eens zo heel lang voor de ploeg reed, werd hij betrapt op het gebruik van slaapmedicatie. De ploegleiding en de medici rondom het team wisten van niets en besloten hem maandenlang te weren uit de ploeg. Dat lot overkwam ook zijn toenmalige ploeggenoten Pascal Eenkhoorn en Juan-José Lobato.

De schorsing van Tolhoek gaat overigens met terugwerkende kracht in. Daardoor hoeft hij nog 'maar' 2,5 jaar uit te zitten. Zijn straf van wielerunie UCI loopt op 6 februari 2028 af. Het is de vraag of hij dan nog een team vindt waar hij aan de slag kan.

Tientallen jaren werd de een na de andere wielrenner (of zelfs volledige teams) betrapt op doping. De laatste jaren is dat steeds minder het geval, maar incidenteel komt het nog voor. Toch lijkt het dopingspook niet volledig verdwenen uit het peloton. Vlak voor de Tour de France kwam via een Duitse documentaire naar buiten dat anonieme bronnen er zeker van zijn dat doping nog gebruikt wordt in het wielrennen. Tour-favoriet Tadej Pogacar werd, vanwege zijn prestaties, ook geassocieerd met doping door een Deense expert.

