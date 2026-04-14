Rico Verhoeven stapt op 23 mei de ring in met bokskampioen Oleksandr Usyk. De King of Kickboxing gaat daarmee een grote uitdaging aan in een andere discipline. "Een mooie kans om de wereld op zijn kop te zetten."

Usyk en Verhoeven spraken dinsdag over het gevecht tijdens een persconferentie. Het ging er gemoedelijk aan toe tussen de tegenstanders. "Alleen maar lachende gezichten", zegt de Nederlander. "Ik ben heel blij en dankbaar om hier te zijn."

Verhoeven werd in 2014 voor het eerst wereldkampioen kickboksen en verdedigde zijn titel liefst veertien keer met succes. Nu wil hij zich bewijzen in een andere discipline: boksen. Dat doet hij tegen zwaargewichtkampioen Usyk. "Wat een mooie kans om de wereld op zijn kop te zetten en geschiedenis te schrijven", zegt Verhoeven.

'Een beetje gek'

Toch kreeg hij van promoter Eddie Hearn de vraag of hij gek niet is om deze uitdaging aan te gaan. "Om de beste te zijn, moet je wel een beetje gek zijn",was het antwoord van Verhoeven. "Dat geldt niet alleen voor mij. In elke discipline moet je een obsessie hebben voor hetgeen wat je aan het doen bent. Alles wat ik doe, doe ik tot in perfectie. Ik hou ervan, ik geniet ervan en ik doe het met zo veel passie."

Hij is blij met de kans om het op te nemen tegen de Oekraïner. "Het is iets nieuws en iets anders. We brengen twee werelden samen, kickboksen en boksen, om de vechtsport nog groter te maken", aldus de 37-jarige.

Anthony Joshua

"Eerst hadden we de kans om tegen Anthony Joshua te vechten, maar vanwege het tragische ongeluk was dat van de baan." Het boksicoon raakte betrokken bij een verkeersongeval in Nigeria. Daarbij kwamen twee goede vrienden van hem om het leven.

Nieuwe kans

Verhoeven is blij dat hij nu een nieuwe kans heeft gekregen. "Ik heb de wereld van het kickboksen voor meer dan tien jaar gedomineerd", legt hij uit. "Ik had jarenlang een doelwit op mijn rug, zoals Oleksandr dat ook heeft in de laatste jaren. Iedereen volgt hem, want hij heeft wat de anderen willen. Ik heb de lat hoog gelegd voor de nieuwe generatie kickboksers en dacht: ik ben nog niet klaar, maar ik wil iets anders doen."

Hij hoopte op een crossover-gevecht. "Daar stond ik voor open. Dus toen AJ kam dacht ik: oh mijn god, dit is wat ik bedoel. Dat is om tragische redenen afgeketst, maar toen kwam dit en dacht ik: wauw", doelt hij op het duel met Usyk. "Dit is nog groter en beter."