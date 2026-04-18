De Australische boksster Ebanie Bridges (39) is een markante verschijning binnen de vechtsport. The Bronze Bomber heeft de gewoonte om bij de weigh-in te verschijnen in ondergoed of lingerie. Maar op dat gebied werd ze ditmaal afgetroefd.

Zaterdag vecht Bridges in Sunderland tegen de 31-jarige Britse bokster Ebonie Cotton. Zij werd als eerste naar voren geroepen voor het wegen. Ze pakte haar moment met een zeer opvallende outfit.

Haar ondergoed bestond niet zozeer uit textiel, maar uit een soort tape. Bij haar kruis staken er drie punten naar boven. Ook aan de bovenkant was er louter tape toegepast, dat niet alleen langs haar rug liep, maar ook langs haar keel. Cotton voelde zich echter uitstekend in de opmerkelijke outfit en lachte breeduit.

Conservatief

Vergeleken met de daverende entree van Cotton viel die van Bridges mee. Voor haar doen was het conservatief. Ze droeg blauw ondergoed, hief haar armen om haar spierballen te tonen, glimlachte en was weer klaar. Daarna kwam er nog een moment voor een gezamenlijke foto, waarbij de vrouwen tegenover elkaar stonden in een vechthouding.

Show

Cotton weet dus wel hoe ze een show moet neerzetten. Niet zo verwonderlijk ook, want ze heeft een verleden als danseres en model. In gesprek met boksjournalist Darren Aston zegt ze: "Dit is een grote kans voor me. Als zo'n kans zich voordoet, moet je die pakken. Daarna zegt Aston dat de weigh-in vast erg interessant wordt. Daarop zegt Cotton gespeeld onschuldig: "Oh ja, waarom dat dan?"

Underdog

Daarna oppert Aston dat Bridges wellicht over haar hoogtepunt heen is, gezien ze wat vaker verliest dan voorheen. Cotton zegt: "Ik herinner me dat ze mijn idool was. Ze is geweldig. We vechten op dezelfde manier. We voeren beiden oorlog. Ik ben vaker de underdog geweest en dat prikkelt me. Ik wil elke meid meegeven dat alles mogelijk is. Waarom zou ik dit niet kunnen? Waarom zou het nu niet mijn beurt zijn?"