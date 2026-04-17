Kickboksorganisatie Glory heeft een nieuw gevecht aangekondigd voor Collision 9, dat op 13 juni plaatsvindt in Rotterdam Ahoy. De Kroatische Antonio Plazibat gaat het namelijk opnemen tegen een Belgische opponent.

Plazibat is een man op een miessie. Hij kampte lange tijd met blessures, stond twee en een half jaar aan de kant, maar keerde in december sterk terug. Hij versloeg destijds Nordine Mahieddine en wil nu doorpakken in zijn jacht op de titel.

"Mijn doel is de GLORY heavyweight title", zo laat Plazibat er geen misverstanden over bestaan. Momenteel is hij de nummer drie op de ranglijst. De 32-jarige Plazibat treft met Anis Bouzid uit België een geduchte tegenstander, want hij bezet plaats vier. Plazibat weet dus wat hem te doen staat. "Anis Bouzid is gewoon een andere vechter die op mijn pad komt. Op Collision 9 kan ik het statement maken dat Antonio Plazibat de gevaarlijkste heavyweight-vechter is in Glory."

Eerder werden er al andere gevechten aangekondigd. Zo nemen Mory Kromah en Milos Cvjeticanin het op tijdens de Heavyweight World Title Fight. Ook Bahram Rajabzadeh komt in actie. Zijn tegenstander is nog onbekend. Rajabzadeh is immers eerste aangekondigde deelnemer van het achtkoppige Grand Prix-toernooi dat op één avond wordt afgewerkt. De andere zeven deelnemers worden de komende weken bekendgemaakt.

Collision 9 begint op 13 juni al om 18.00 uur met de Superfight Series. Vanaf 20.00 uur is het tijd voor de Main Card. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid tot 21.30 uur duren in Ahoy.