Rico Verhoeven gaat meer geld dan ooit verdienen met zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk op 23 mei. Dat onthult de Nederlandse topvechter rond de eerste persconferentie voor de partij in Egypte, vlakbij de wereldberoemde piramides. De ongeslagen Oekraïner is zijn tegenstander, maar eigenlijk was het plan iemand anders.

Met een onorthodoxe strijdwijze gaat Rico Verhoeven op 23 mei tussen de piramides van het Egyptische Gizeh voor de grootste stunt van deze eeuw in de bokswereld. De voormalige 'King of Kickboxing' neemt het op tegen de ongeslagen wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk uit Oekraïne. "Twee onbetwiste wereldkampioenen in verschillende disciplines", vertelt de 37-jarige Nederlander. "Het is prachtig dat ik deze kans krijg."

Eigenlijk tegen Anthony Joshua

Verhoeven heeft zich opgesloten in wat hij een 'fighthouse' noemt. Geen familie om zich heen, geen dagelijkse afleiding. "Twaalf weken lang alle focus op trainen, goed eten, rusten en slapen", vertelt hij. Verhoeven zou zijn boksloopbaan eigenlijk tegen Anthony Joshua beginnen. "Maar dat ging niet door na zijn zware verkeersongeval", vertelt hij.

'Ik ben ook geen pannenkoek'

"Ik was in december al wel aan het trainen en dacht dat het wel cool zou zijn om tegen Usyk te vechten. En dat hebben we voorgelegd aan de promotor uit Saoedi-Arabië. Hij zei meteen: we love it. Zo simpel kan het gaan. Ik ben natuurlijk ook geen pannenkoek."

Prijzengeld

Volgens veel media vraagt Usyk 100 miljoen dollar voor een gevecht. Is het dan raar om te denken dat Verhoeven tientallen miljoenen euro's gaat overhouden aan zijn gevecht in de woestijn? "Ik mag zeker niet klagen, maar we zeggen daar niets over", lacht hij. "Als kickbokser heb ik nooit zoveel verdiend", zegt Verhoeven.

'Ik ga zeker een paar jaar door'

De Nederlander kan als nieuwe kampioen van de boksbond WBC in de voetsporen treden van Muhammad Ali, George Foreman, Joe Frazier en Mike Tyson. "Dat is toch niet normaal", reageert hij. "Boksen is kunst. Je hebt twaalf ronden de tijd om dingen te bedenken. Ik ben zo dankbaar dat ik deze kans krijg in een bizar decor tussen piramides. Ik ga hier zeker wel een paar jaar door met boksen."