Jake Paul zou het op 14 november in de ring opnemen tegen Gervonta Davis. Het gevecht is echter op losse schroeven komen te staan nadat Davis is beschuldigd van mishandeling en ontvoering. Daarom wordt er nu gespeculeerd over nieuwe tegenstanders voor de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam.

Door de beschuldigingen rondom Davis zijn Netflix, waar het gevecht zou worden uitgezonden, en het team van Paul op zoek naar een alternatief. 'Op dit moment verzamelen we informatie en bestuderen we de details zorgvuldig om ervoor te zorgen dat elke beslissing die we nemen goed onderbouwd is', zo schreef het bedrijf van Paul dat achter de gevechten zit. 'We veroordelen elke vorm van geweld.'

Alternatieve tegenstanders

Omdat het evenement nu op losse schroeven staat, werkt het kamp van Paul achter de schermen aan een lijst met alternatieve tegenstanders. Zo worden Terence Crawford, Ryan Garcia, Nate Diaz en Francis Ngannou en ook Anthony Joshua genoemd als mogelijke vervangers van Davis, aldus The Sun.

Het is echter nog maar de vraag wie van die namen daadwerkelijk zou kunnen aantreden tegen Paul. Zo heeft Garcia een contract met DAZN, de rivaal van Netflix. Het organiseren van een gevecht wordt daardoor vrij lastig.

Datzelfde geldt voor Joshua, die naar verluidt wel oren heeft naar een duel tegen de verloofde van Leerdam. 'Zeg maar waar en wanneer', opperde Joshua volgens zijn promotor.

Crawford, een van de beste boksers ter wereld, zei eerder dat hij alleen tegen Paul zou vechten voor een bedrag van 200 miljoen dollar. Hoe Diaz en Ngannou tegenover een gevecht staan is nog niet bekend.

Zware mishandeling en ontvoering

Davis, de oorspronkelijke tegenstander van Paul, staat dus weer terecht. Zijn ex-partner Courtney Rossel beschuldigt hem van mishandeling, zware mishandeling, vrijheidsberoving, ontvoering en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed. Volgens Marca verklaarde Rossel dat Davis haar op haar werkplek aanviel. Hij zou haar hebben bedreigd met de dood, haar vervolgens de trap af hebben gesleurd, door de keuken en via de achterdeur naar buiten, om haar daarna op de parkeerplaats te mishandelen.

Rossel verklaart dat dit niet het eerste incident was. Tijdens hun vijf maanden durende relatie zou Davis haar meerdere keren hebben mishandeld en zelfs geprobeerd hebben haar te wurgen. Ze eist nu een rechtszaak en een schadevergoeding van 50.000 dollar vanwege posttraumatische stress.