De zestienjarige Kebba Njie verhuisde vorig jaar naar Heerenveen om zich te richten op een carrière als shorttracker. Ondertussen onderhoudt hij daarnaast nog een andere passie: haren knippen. Tot grote tevredenheid van Jutta Leerdams verloofde, Jake Paul, wiens haar hij al een aantal keer heeft mogen knippen.

Njie, die oorspronkelijk uit Nijmegen komt en Gambiaanse roots heeft, bleek al op jonge leeftijd talent te hebben voor shorttracken. Nadat hij een Europese en nationale titel wist te pakken op de 500 meter bij de junioren, werd hij gevraagd voor de nationale jeugdselectie in Heerenveen. Toch houd de zestienjarige nog tijd over voor een andere passie: haren knippen. Hij leerde dat zichzelf door YouTube-video's te bekijken en veel te oefenen.

'Toen vroeg ik dat'

Toen Njie de verloofde van Jutta Leerdam een keer in Nederland trof, twijfelde hij geen moment en greep zijn kans om hem een knipbeurt aan te bieden. "Hij (Paul, red.) was in Nederland voor een documentaire. Na een training ging ik bij hem zitten en toen vroeg ik of ik hem een keer mocht knippen", vertelt hij aan De Gelderlander. "Hij vond dat wel mooi; hij zag een jongen met ambitie dus hij gaf me zijn nummer."

'Dat was de eerste keer'

Toch maakte Paul niet gelijk van het aanbod gebruik. Toen Njie ontdekte dat Paul een aantal maanden later opnieuw in Heerenveen was, stuurde hij hem een berichtje om hem wederom een knipbeurt aan te bieden. Het bleef echter stil aan de kant van Paul, maar Njie gaf niet op. Toen hij Leerdam later tegen kwam, vertelde hij haar dat Paul niet had gereageerd op zijn bericht.

"Jutta moest lachen, ze vond het wel leuk. Toen gaf ze me een tijd en kon ik langskomen. Dat was de eerste keer dat ik hem knipte", aldus Njie. Die knipbeurt viel blijkbaar in de smaak bij Paul. Want een poosje later wist de Amerikaanse influencer Njie opnieuw te vinden. "Een tijdje later kreeg ik een appje: ‘I am in Heerenveen right now. Can you cut my hair?’ Heel vet. Dat was de tweede keer. Nu krijg ik vaak een appje wanneer hij in Heerenveen is en heb ik hem vier keer geknipt", aldus de talentvol shorttracker.