Jake Paul is getroffen door een flink drama. De verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam moet op zoek naar een nieuwe tegenstander, aangezien het gevecht met Gervonta Davis niet doorgaat. "Hij is een wandelend stuk vuilnis."

De bokspartij tussen Paul en Davis stond gepland voor vrijdag 14 november. Het gevecht zou worden uitgezonden op Netflix. Van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) kwam Most Valuable Promotions, dat de partij organiseerde, met het onfortuinlijke nieuws dat de stekker uit Paul vs. Davis is gehaald. "Ons plan blijft dat Jake Paul in 2025 de hoofdact wordt op Netflix. Details over een nieuwe datum, locatie en tegenstander worden gedeeld zodra deze definitief zijn", aldus MVP.

Jake Paul maakt gehakt van Gervonta Davis

Op sociale media liet Paul zijn frustraties de vrije loop. Op X en Instagram plaatste hij een vernietigend bericht over zijn oorspronkelijke tegenstander. Zo noemde de verloofde van Leerdam Davis 'een wandelend stuk vuilnis'. 'Met hem samenwerken is een absolute nachtmerrie. Het onprofessionele gedrag, de bizarre verzoeken, het uren te laat komen bij opnames. Tot de talloze arrestaties en bijbehorende beschuldigingen en rechtszaken aan toe. Als je deze man steunt, steun je de meest verachtelijke zonde die een mens kan begaan', stelde Paul.

Gervonta Davis is an actual walking human piece of garbage. Working with him is an absolute nightmare. The unprofessionalism, the bizarre requests, the showing up hours late to shoots. To the numerous arrests and related accusations and lawsuits. If you support this man you… — Jake Paul (@jakepaul) November 4, 2025

Verder noemt Paul Davis een 'vrouwenmishandelaar'. De beslissing om het gevecht te cancelen komt namelijk enkele dagen nadat Pauls tegenstander door zijn ex-vriendin werd beschuldigd van (zware) mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving, ontvoering en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed.

Wie wordt de nieuwe tegenstander van Jake Paul?

The Sun liep alvast op de zaken vooruit en stelde een lijstje op met alternatieven voor Davis. Terence Crawford, Ryan Garcia, Nate Diaz, Francis Ngannou en Anthony Joshua werden genoemd. Voormalig UFC-kampioen Ngannou heeft al toegegeven geen oren te hebben naar een gevecht.

"Hoe kunnen ze van Gervonta Davis naar Francis Ngannou gaan?", vroeg de Kameroener zich hardop af in gesprek met TMZ. "Dat slaat nergens op. Ik was helemaal in de war. Ik dacht: nee man, kom op. Behandel mij niet zo respectloos. Ik ben niet geïnteresseerd."

Het is dus afwachten wie Pauls nieuwe opponent wordt. De Amerikaan die ooit bekend werd via Vine en YouTube heeft zich knap in de professionele bokswereld gewerkt. Sinds zijn debuut in 2020 staat hij op twaalf overwinningen (zeven via knock-out) en één nederlaag. Paul won van onder anderen oud-bokskampioenen Mike Tyson en Julio César Chávez Junior. Toch blijft de vraag of hij zich ook tegen gevestigde kampioenen kan bewijzen, aangezien hij vaak tegen (veel) oudere tegenstanders vocht.

Ook teleurstelling voor Jutta Leerdam

Eerder dit weekeinde was er al slecht nieuws voor het koppel Leerdam/Paul. De Nederlandse topschaatsster kampte met liesproblemen op de NK afstanden, het toernooi waar de tickets voor de World Cups te verdienen vielen. Op de 500 meter kwam Leerdam niet in de buurt van een startbewijs. Een dag later vocht ze zich nog knap naar een derde plek op 'haar' 1000 meter. Wel moest ze na zes jaar op rij de nationale titel aan Femke Kok laten.